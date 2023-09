Cartas al director de HERALDO: El dinero que debemos los ciudadanos españoles

El dinero que debemos los ciudadanos españoles

Como español tengo una deuda que ha contraído el país de 31.263€. Pero mis ingresos son de 29.316€, según el PIB per cápita. Es decir, tengo que financiarme en 1.947€ para equilibrar mis cuentas con la Administración. ¿Pero qué he hecho para tener este déficit?

Pago mis impuestos, no tengo deudas personales, cumplo las leyes y aun así debo dinero. ¡pobres de los que tienen hipotecas! Si esta situación fuese individual, que cada cual busque cómo solucionarla. El problema radica en que no estoy solo en este laberinto financiero. La tenemos, cada uno de los ciudadanos que habitamos este Estado. A pesar de mi esfuerzo en no tener deudas, las he contraído, al igual que ustedes. Además, leo con asombro que, en el último año, mi deuda y la del resto de habitantes ha crecido en 1.593€. ¿Estamos también en una constante inflación de la deuda pública? Tranquiliza saber que el Gobierno prevé cerrar el año 2023 con un déficit del 3,9% del PIB, para bajar al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026. Con este plan se alcanzaría un superávit primario en 2025. ¿Será verdad que cada vez tendremos menos deudas? Este escenario optimista se contrapone con el IPI (Índice de Producción Industrial), según el INE se había reducido en el 1,37% en junio. Además, el PIB ha disminuido una décima entre el primer y el segundo trimestre. Seguro que el Ejecutivo tiene palancas para enderezar estos datos a fin de cumplir el objetivo de reducir la deuda pública. Pero estas reactivaciones no las conozco. ¿Saben ustedes cuáles pueden ser? Veo que el sector servicios, en particular el turismo y la hostelería, siguen en plena pujanza, sin cambiar el modelo económico. ¿Y el cambio climático? ¿Puede influir en la deuda? Tengo muchas dudas sobre el optimismo gubernamental.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Una torre mudéjar

No son muchos los antiguos vecinos de Villanueva de Jalón, pero demuestran la esperanza de que su pequeña torre mudéjar pueda llevar algún día el camino de la recuperación cultural. Por mi parte ha sido un placer defender con las palabras una obligación moral para con mi tierra aragonesa, lamentar profundamente la absoluta indiferencia política hacia un futuro que a todos nos afecta y decir que seguiré luchando contra lo que considero una aberración, dejar en la agonía una torre mudéjar del siglo XV tan solo porque en esa marabunta de organismos oficiales que hablan de cultura todos quieren ser protagonistas del bien hacer, pero nadie es el albañil que ponga unas tejas para evitar lo que luego habrá que lamentar. Dudo que estas palabras lleguen muy lejos, pero viendo tanta ignominia cultural e indiferencia política, al menos se podría evitar su ruina desmontando sus ladrillos, creando belleza en otro espacio o que nos dejen evitar la caída del tejado. Sin gritos, acusaciones sin sentido o lamentos que a nada conducen, seguiremos acudiendo a sentir la torre mudéjar de Villanueva de Jalón como algo hermoso y sonriendo cuando se hable de patrimonios culturales, por ahora esa ruina es un jalón para quienes amamos tanto de esta tierra olvidada de las viejas promesas y hombres que parecen no sentirla lo suficiente.

Antonio Maestro Gil. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

¡Viva Torres de Berrellén!

El otro día acompañamos mi mujer y yo a mis suegros, Luis Angurel Cristóbal y Concepción Lambán Rozas, a Torres de Berrellén, donde el primero ejerció como veterinario hace unos cincuenta años. La suerte hizo que nos cruzáramos con un grupo de simpáticas y acogedoras lugareñas, que nos permitieron contactar con el hijo de uno de los vecinos con los que más relación tuvieron mis suegros, y él y su mujer celebraron con auténtica simpatía y cariño el reencuentro, recordando mil anécdotas y, sobre todo, a gente querida y tristemente fallecida. Entre comentarios sobre lo limpio que estaba el pueblo y lo que había cambiado todo, la emotiva tarde continuó en el bar de las piscinas, donde unos cuantos más reconocieron a mi suegro, a pesar del tiempo transcurrido, y la actual alcaldesa tuvo el detalle de comprometerse a enviarle un libro de fotografías del pueblo. Al ‘viva Torres de Berrellén’ con el que mi suegro se despidió de los presentes en el bar, contestaron todos con igual entusiasmo un alegre ‘viva’, en un gesto de reconocimiento a estos profesionales que tanto hicieron por el mundo rural en años en los que las condiciones de vida eran más duras y precarias. La llaman ‘España vacía’, pero en tardes como esta se comprueba que está llena de buena gente, sencilla, hospitalaria y cariñosa. ¡Viva Torres de Berrellén!

Carlos del Cañizo Nadal. ZARAGOZA

En agosto no hay enfermos

En agosto no hay enfermos. Esta es la reflexión que han hecho los responsables de dotar de médicos al Centro de Salud de Sariñena, en Los Monegros, del que dependen no sólo Sariñena sino otros municipios, como Albalatillo. De otro modo no se entiende que desde finales de julio hasta finales de agosto no se haya desplazado a pasar consulta ningún médico. En Albalatillo, como en muchos pueblos, viven personas muy mayores que no tienen modo de desplazarse al centro de salud de referencia, y estaban bien atendidos cuando el médico venía dos días en semana. En mi última llamada al Centro de Salud para solicitar una visita del médico a domicilio para mi padre, me han respondido, muy amablemente, que hasta mediados de septiembre no tienen previsto que se pase consulta en Albalatillo. Así estamos, desatendidos. Y por lo visto se han creído que en septiembre tampoco habrá enfermos.

Gema Ripol Valentín. ALBALATILLO (HUESCA)

Un poquito de por favor

Muchas personas han llegado a una edad en que la audición les entorpece la comunicación normal. Seguro que habrá entre los lectores de HERALDO profesionales del aparato auditivo que me aclarasen de forma sencilla y sin ambigüedades técnicas esta cuestión. Doy por supuesto que los aparatos que usamos las personas mayores son autenticas prótesis. En un principio te parecen la panacea; pero al final, no es lo mismo las pruebas en una cámara acústica que en la vida diaria. Vas por la calle, oyes ruidos estridentes y no oyes a tu acompañante; te hablan en casa a distancia y no diferencias lo que te dicen; tienen puesta la televisión y la oyes, pero no te enteras si hablan contigo. Vamos, que no es la panacea que te cuentan y que al final tus amigos o familia piensan que no haces ni caso, llegando a situaciones muy complicadas. Si algún profesional hiciese una explicación clara, sencilla, sin palabrería técnica, creo le quedaríamos muy agradecidos.

Manuel Arpa Arias. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es