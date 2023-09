Noticias de mis amigos

Paula, mi amiga porteña, se ha vuelto germana. No sé si me gusta mucho el cambio, pero es lo que hay. No le ha sido fácil. "No sabés lo que fue…". Se lo concedieron por la última adenda de la ley alemana de ciudadanía, "todo a pulmón y sin abogado, traduciendo e… insultando". Menuda es Paulita, cuando se pone. Ya tiene pasaporte europeo.

Pedigrí germánico tiene, puesto que su padre era alemán, y a él le costó mucho sufrimiento ("sufrió tanto, el pobre") conseguir ser argentino en Argentina. Dice Paula que se logró a base de "paciencia, esfuerzo y fe", "me ayudó Dios". En octubre Paula estará en Madrid y aprovechará para venir a Zaragoza porque quiere verme y comer juntos. Y me dice: "¿Podrá estar nuevamente esa encantadora escritora que me presentaste?". Ay, Paulita de mi corazón, que esa encantadora escritora falleció hace ya un tiempo, nuestra querida y recordada Encarnación Ferré. Yo pensé que ya le había comunicado a Paulita este luctuoso hecho, pero, por lo que me dice, no fue así.

José Marqués, mi amigo melillense, me escribe de que se han cumplido cien años de la muerte del heroico teniente coronel Valenzuela, al que Zaragoza recuerda y honra con una no extensa bocacalle del Coso Alto, junto a la vieja plaza del Carbón, ahora de Salamero. Rafael de Valenzuela y Urzaiz (1881-1923), sobresaliente alumno de los jesuitas, humanista y políglota, destacó luchando con la Legión en la Guerra del Rif, protectorado español donde encontró la muerte en la defensa de Tizzi Assa. Su cuerpo fue escoltado por legionarios desde el campo de batalla hasta Melilla, pasando por Málaga, Madrid (su familia recibió las condolencias del rey) y Zaragoza. El pueblo aragonés acompañó el féretro desde la estación de ferrocarril hasta la cripta del Pilar, donde está enterrado.

Cristina Peris, hija del querido y admirado maestro José Peris Lacasa, ha tenido la feliz iniciativa de preparar un libro en el que se recojan comentarios y opiniones sobre la obra de su progenitor, el gran músico aragonés y maellano, fallecido en Madrid en 2017. La publicación será coordinada por el profesor Linaza, de la Complutense y discípulo de Peris. Esta iniciativa me da ocasión de recordar que el pasado año fue presentada en la Facultad de Educación de la Autónoma de Madrid la tesis de Raúl Miguel Rodríguez ‘Vida y obra de un compositor independiente’, bajo la dirección de José Luis Linaza Iglesias y Martín Baeza-Rubio. La tesis es un ‘Análisis de las Siete Canciones sobre Poemas del Cante Jondo de Federico García Lorca y de sus tres primeras obras sinfónicas’. Un estudio primordial para la configuración de un compositor fundamental de la música española en la segunda mitad del siglo XX.

Y ya casi no me queda espacio para decir que Mapi, nuestra querida documentalista, se ha empeñado en descubrir la identidad de una firma histórica de este periódico, un tal Soltán, que la lleva por la calle de la amargura y de la ilusión. Si alguien puede aportar alguna información sobre el susodicho que lo haga. Mapi lo agradecerá.