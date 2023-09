El Gobierno comienza el curso

Con septiembre llega el tradicional comienzo del curso político y el nuevo Gobierno aragonés tiene que ponerse a trabajar para alcanzar cuanto antes la velocidad de crucero.

La financiación, mantener el impulso económico de la Comunidad, la mejora de servicios públicos esenciales como sanidad y educación y la política de vivienda tendrán que ser algunos de los capítulos en los que demuestre su capacidad de gestión. Sin olvidar la propia estabilidad de una coalición que todavía no ha sido puesta a prueba.

Aunque no ha completado su estructura, pues faltan aún nombramientos de altos cargos, el Gobierno de Jorge Azcón encara septiembre con la obligación de empezar a abordar los muchos asuntos que esperan solución en la Comunidad. Capítulo importante es la mejora de un sistema sanitario que en los últimos tiempos suscita quejas y muestra demasiados puntos débiles. El Ejecutivo tiene también compromisos importantes en educación, donde anunció, por ejemplo, la gratuidad del nivel de cero a tres años. Y hay campos, como el de la vivienda social, donde no se ha hecho gran cosa en los últimos años y se hace imprescindible que la Administración autonómica actúe. Azcón ha subrayado también la conveniencia de captar inversiones importantes en sectores tecnológicos punteros, y tendrá que trabajar de firme para conseguir la llegada de una gran fábrica relacionada con el vehículo eléctrico que refuerce la apuesta por la automoción. Inevitablemente, el caballo de batalla para avanzar en todos estos capítulos serán las finanzas públicas, que se mueven en la incertidumbre sobre las aportaciones estatales y la futura negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Y en las que habrá que encajar las promesas de reducción fiscal que muchos contribuyentes esperan que no se demoren. Comienza pues el curso y Aragón estrena un Gobierno que tiene que centrarse en mejorar la vida de los aragoneses.