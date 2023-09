Cartas: El horario de las piscinas

Buenos días, tengo tarjeta para las piscinas de Zaragoza y resulta que me sale más barato con los descuentos que con la tarjeta. Pero eso es lo de menos, yo pago por ir a una piscina pública y que no me echen y me cambien el horario cuando quieran. Voy a Romareda. Resulta que antes podíamos bañarnos hasta las 21.00 h y ahora, por un capricho de que dicen que se hace un poco más pronto de noche, en plena hora de calor, nos echan a las 20.30. Mientras que en otras ciudades han sido más originales y han ampliado los horarios de piscinas incluso hasta las 22 y 23 horas, mientras durase la ola de calor. Me parece muy mala gestión y muy funcionarizada, sin tener en cuenta las circunstancias. Si se hace un poco más de noche para eso están las luces, que se encienden, pero por lo menos mantengan los horarios hasta las 21.00 horas, que es lo que hemos firmado y pagado con la tarjeta. Por cierto, que este horario se ha aplicado durante todo el mes de agosto, con un par de narices, con toda la ola de calor, ¡ahí queda eso! Vaya fracaso de gestión.

Jesús J. Martínez

ZARAGOZA

Avenida sin bancos

En la avenida del Tenor Fleta y calles adyacentes reside un alto porcentaje de personas mayores, con movilidad reducida. Estos mayores no disponen de ningún banco en ninguna de las aceras de toda la avenida para poder sentarse y hacer pausas en sus paseos diarios. Es una pena, ya que el cercano andador Luis Puntes, que bordea el inicio del parque Miraflores, ubicado hacia mitad de dicha avenida, es un lugar sombreado y con asientos, al que muchas de estas personas no pueden acceder caminando debido, entre otras cosas, a que supone un largo camino sin un banco para poder descansar hasta llegar a él desde su casa. Por favor, instalen bancos en ambas aceras para facilitarles algo tan necesario como sus paseos diarios al aire libre. Algunos de ellos apenas salen a la calle por este motivo. Es una petición más que razonable que facilitará su bienestar y salud y agradecerán profundamente. Quedamos a la espera de estos bancos. Gracias.

María del Carmen Valle

ZARAGOZA

Certificados sin valor

La Unión Europea da millones de euros a España para que las personas con años de experiencia y formación no reglada se cualifiquen mediante el llamado PEAC (Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias), otorgando un título oficial llamado Certificado Profesional (antes llamados Certificados de Profesionalidad). Hay tres niveles, siendo el nivel 3 actualmente el más alto. Después de pasar por pruebas teóricas y prácticas, consigo el ansiado título oficial que me va a permitir acreditar mis años de experiencia como jefe de Cocina, para lo que he obtenido el Certificado Profesional de nivel 3 de Dirección y Producción en Cocina, expedido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o, en su caso, por las comunidades autónomas. Sin embargo, no puedo acceder a puestos públicos de jefe de cocina ni de cocinero puesto que no tengo el Bachillerato ni la Formación Profesional Superior. Hace pocos días, el Inaem me ha rechazado por ‘no cumplir requisitos’. Tampoco puedo acceder a presentarme a las oposiciones de cocinero ni de jefe de cocina de la DGA ni el Salud, por la misma razón. Por tanto, solo me queda presentarme como ayudante de cocina, después de un currículum profesional que tampoco se tiene en cuenta. Solo es válido que se tenga una titulación ‘reglada’, puesto que oficiales son los dos títulos. La pregunta es, ¿para qué se gastan millones de euros en cualificar a profesionales que hace años no pudimos acceder a estudios por empezar a trabajar muy jóvenes, si luego la propia Administración que los potencia y da a conocer no les da ningún valor?

Antonio Gigante

ZARAGOZA

Parlamento vergonzante

Imaginen un colegio concertado que, para no perder la financiación pública, matricula alumnos virtuales inscritos en otro centro. De modo que no deja en la calle a profesores y beneficia al conjunto de las familias. ¿Saben qué le pasa al ser descubierto el engaño? Retirada del concierto, aviso de supresión del mismo en todo el centro, perjuicio económico a familias y profesores, ‘pena de telediario’ y mala prensa con más pérdida de alumnado. Pues bien, compárese con el trapicheo de diputados para formar los grupos parlamentarios. Quienes hacen las leyes se las saltan en nombre de la democracia y el mandato del pueblo y no pasa nada. Véase la incomparecencia de cuatro partidos en las consultas del Rey. Habrá que denunciar y revisar estas injustas desigualdades y poner a sus señorías en su sitio para representarnos y no burlarnos.

Pablo Rivero San José

Zaragoza