Quiénes somos lengua

Esta semana tuve el privilegio de conversar con Álex Herrero, corrector, editor y divulgador, que acaba de publicar el ensayo ‘Somos lengua’, donde defiende que una lengua viva es una lengua que cambia y, en el otro sentido, una lengua que cambia es una lengua viva.

La tesis puede parecernos obvia, pero de ella se deriva una serie de realidades que, y esto también es evidente, no todos los hablantes están dispuestos a aceptar. Por ejemplo: ¿qué sucede con el inclusivo? Pues sucede, como explica Antonio Fábregas en un monográfico imprescindible de ‘El Racionalista Omnívoro’, que no hay ninguna razón lingüística que nos haga temer que el inclusivo, en concreto el inclusivo en ‘e’, que tiene un comportamiento regular y predecible, pueda llegar a romper el sistema de nuestra lengua. Es más, si decidiésemos atrincherarnos en esa creencia, deberíamos temer, además y desde ya, la existencia de tantas voces no patrimoniales, la marca de caso de los complementos directos específicos y animados, el leísmo, las palabras homónimas y la ambigüedad… pero nadie parece estar preocupado por eso. A quienes estén en contra del inclusivo, siento decirles que el hecho de que, como parece, exista una nueva variedad que lo use, no va a depender de ellos… ni de mí. Sin embargo, lo verdaderamente relevante de este ‘hate’ es que, como afirma Álex, sólo te peleas por lo que consideras tuyo y a lo que das valor. Preguntémonos, de momento, de quién es el español. ¿Hay algún hablante o colectivo a quien no pertenezca? ¿A qué damos valor? Con el odio al inclusivo, ¿qué es lo que se está odiando en realidad?