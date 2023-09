No vivimos la vida, la pensamos

El camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio (Friedrich Nietzsche).

No solo Nietzsche y otros grandes pensadores le han otorgado una enorme importancia al silencio, también la mayoría de las tradiciones contemplativas. Los místicos cristianos afirman que "la voz de Dios es el silencio", y algunos de ellos, como el sacerdote Pablo d’Ors, han dedicado libros enteros al tema, que se han convertido en auténticos ‘best-sellers’.

Pero ¿qué es el silencio? No nos referimos al silencio externo, a la ausencia de ruido en nuestro entorno; sino a la paz interna, a que nuestra mente no se encuentre continuamente ocupada pensando sobre lo que está ocurriendo, analizando los sucesos que estamos experimentando en la vida diaria y juzgando si nos gustan o no.

Podemos observar cómo funcionamos habitualmente en el día a día. Si alguien nos regala una flor, lo natural sería admirar su belleza y su colorido, extasiarse ante su fragancia o fascinarse con su suave tacto. Pero lo que solemos hacer es preguntarnos dónde habrá sido comprada, cuánto habrá costado o, quizá, por qué nos la han regalado. Si oímos el canto de un pájaro, no nos embelesamos por la belleza del sonido, sino que queremos saber de qué́ pájaro se trata y por qué está ahí. Y, cuando nos habla otra persona, apenas escuchamos lo que nos dice, ya que intentamos adivinar por qué nos lo dice y qué piensa y siente la otra persona, a la vez que, sobre todo, nos preocupa lo que responderemos nosotros cuando termine.

Nuestra mente no para de interpretar el mundo, quiere saber por qué las cosas son de una forma u otra y etiqueta lo que ocurre en forma de experiencias agradables, desagradables o neutras. Esto constituye un esfuerzo agotador y por eso nos sentimos tan cansados mentalmente y tenemos la sensación de que el día es interminable. Podemos observarnos en cualquier situación o acción y preguntarnos: ¿vivimos el momento y nos arrojamos a él a sabiendas de que es lo único real y lo único que existe? ¿O piensas en lo que está ocurriendo, y fabricamos un mundo paralelo e inexistente donde fantaseamos sobre por qué se está produciendo y en cómo nos va a afectar en el futuro? Son los dos posibles funcionamientos de la mente.

¿Y por qué es tan importante el silencio interno? Porque se considera la puerta de entrada a la experiencia espiritual. Esto no se refiere a algo metafísico, a una vivencia allende este mundo, sino que deviene algo experimentable aquí y ahora, en este mismo instante. Incluso una institución tan científica como la Organización Mundial de la Salud describe la salud como un estado de "bienestar físico, psicológico, social y espiritual".

Todos hemos tenido la experiencia del silencio interno. Es más frecuente en medio de la naturaleza, ante algún bello paisaje, al amanecer o al anochecer: miramos lo que nos rodeaba y quedamos fascinados por su belleza, sin palabras. Fue una sensación de intensa conexión con el mundo, que duró uno o dos minutos, o incluso menos. ¿Fuimos conscientes de por qué se produjo? Simplemente, porque no había diálogo interno, porque no estábamos hablando con nosotros mismos. Vimos el mundo tal como es... Y resulta fascinante.

En un mundo tan alienado y fraccionado como el que vivimos, extremadamente polarizado por las ideas, esta perspectiva resulta cada vez más necesaria. Desde esta visión, nos inunda una sensación de conexión con todo y con todos y el mundo se percibe como es: en él no existen las fronteras que artificialmente hemos trazado los seres humanos, no se clasifica a los individuos como ‘de los míos’ o ‘de los otros’, y resultaría inimaginable la explotación de cualquier otro ser vivo para un beneficio propio.

Por eso, cada mañana cuando se produce el milagro diario de estar vivo un nuevo día, podríamos preguntarnos si vamos a vivir la vida ese nuevo día, o solo vamos a pensarla.