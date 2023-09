Ha venido para quedarse’, una pretendida gracieta cuyos orígenes históricos no son graciosos en absoluto. Es bien conocido que España ha sido hasta hace cuatro días un país emisor de emigrantes. Durante siglos la emigración fue a América.

Tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre 1950 y 1980, muchos españoles emigraron a Europa y gracias a ello sus familias podían comer en España y el Estado, bastante aislado internacionalmente y con una peseta poco o nada reconocida en el exterior, se beneficiada de esas divisas (francos, marcos, florines, etc.).

Estos emigrantes llevaron una vida austera y solían venir a España, como mucho, una vez al año, en Navidad o por las fiestas del pueblo, y en su familia o en el pueblo corría la voz: "El Antonio ha venido a pasar las fiestas". Esa pegadiza canción del ‘spot’ televisivo navideño de un turrón, "vuelve, a casa vuelve, por Navidad", jugaba con un doble sentido: a casa volvía por Navidad dicho turrón y también Antonio. Yo he visto llorar a gente con este anuncio, y no era por lo del turrón. Antonio, después de unos cuantos años, si había ahorrado lo suficiente para comprar un piso en España, decidía volver definitivamente y en su familia o en su pueblo se comentaba: "El Antonio ha venido, pero esta vez para quedarse".

Como se ve, la historia narrada no tiene nada de graciosa. Y sin embargo, a algunos de esos ocurrentes tan abundantes en España se les ocurrió tomar prestado el ‘ha venido para quedarse’, obteniendo un gran éxito en tertulianos, titulares de prensa y políticos. Allá por el 2009 ciertos ‘enteraos’ decían que la crisis económica ‘había venido para quedarse’. Esos mismos empezaron a afirmar en 2018-19 que la recuperación de la crisis ‘había venido para quedarse’. Poco después se la tuvieron que envainar y anunciar que la pandemia y la nueva crisis económica adjunta ‘habían venido para quedarse’. Y así.

Durante la historia muchas cosas vinieron para quedarse realmente: la rueda, el papel, la pólvora, la imprenta, el chocolate, el tren, la luz eléctrica o la informática. Pero ahora, para algunos a los que les gusta ir por la vida de campechanos, cualquier cosa ha venido para quedarse. Algunas, sin duda, se quedarán pero otras serán simples modas pasajeras y no se quedarán.

La profusión y la inconsistencia con la que en el discurso político y periodístico

se recurre a la expresión ‘ha venido para quedarse’ contribuye a banalizar

la realidad y resta seriedad a muchas cuestiones importantes



Podríamos decir que ya tenemos una verdadera epidemia del ‘ha venido para quedarse’; veamos algunos ejemplos sacados de la prensa. Un titular: "Unos precios de la luz que vienen para quedarse". Su presidente: "Que nadie se engañe, Vox ha venido para quedarse". Un escritor: "Los personajes suelen llegar a la vida de los escritores para quedarse". Una futbolista: "El fútbol femenino ha llegado para quedarse". El director general de Sanidad de una comunidad autónoma, refiriéndose a la covid-19: "Esto es solo una primera oleada porque el virus ha venido para quedarse". Un titular: "El mosquito tigre ha venido para quedarse". La consejera de Sanidad de una comunidad autónoma: "La vacuna contra la covid, como la de la gripe, ha llegado para quedarse". El sumiller de un restaurante: "La comida para llevar ha venido para quedarse". La ministra de Sanidad: "Las mascarillas han venido para quedarse, aunque no sabemos cuánto tiempo" (una contradicción en los términos). El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "Los ERTE han venido para quedarse" (otra contradicción puesto que la T significa ‘temporal’).

Creo que esta expresión desenfadada y rocera del ‘ha venido para quedarse’ banaliza todo lo que toca, y aunque se podría aguantar en algún titular de prensa o en alguna tertulia informal, no me parece oportuna cuando se habla de cuestiones serias o penosas ni en declaraciones de políticos o de ministros. A los políticos y a los ministros no se les paga para que sean ocurrentes e informales, sino para que nos hablen con seriedad (a poder ser contándonos la verdad) y para que nos solucionen los problemas. En fin, que esta expresión del ‘ha venido para quedarse’ es una gilipollez que, por desgracia, ha venido para quedarse.

Y ahora solo falta que aparezca alguno de esos cenizos de manual y nos diga… ‘y lo peor está por venir’.