Cartas al director de HERALDO: Objetivos de estabilidad presupuestaria

Objetivos de estabilidad presupuestaria

Con el regreso de la UE a la estabilidad fiscal, nuestro país se verá obligado a importantes esfuerzos desde el año que viene. La herramienta esencial son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para cuya elaboración la ley exige concretar unos ‘objetivos de estabilidad presupuestaria’ cuya fijación compete al Consejo de Ministros mediante acuerdo a tomar en el primer semestre del año.

Respecto a los PGE para 2024, no entiendo la inacción del Gobierno en cuanto a la formulación de objetivos presupuestarios antes de la disolución de las Cortes el pasado 30 de mayo, considerando: 1) la ardua tarea que el futuro presagia en el tema de las cuentas públicas, 2) el hecho de que la conclusión natural de la XIV legislatura se habría producido el 10 de noviembre y 3) que contaba con mayoría en las dos Cámaras legislativas. Contrasta esta parsimonia con la celeridad con la que se establecieron los objetivos de estabilidad presupuestaria para elaborar los PGE de 2020, frustrados después por la pandemia. En esa ocasión, tras las elecciones de noviembre de 2019, la investidura se consiguió el 7 de enero de 2020, el nombramiento de los ministros tuvo lugar el 12 de enero y el acuerdo del Consejo de Ministros fijando los objetivos de estabilidad presupuestaria se adoptó el 11 de febrero. Dudo que la desidia mostrada en esta ocasión obedezca al deseo de retrasar el desasosiego que en la ciudadanía pueda causar la revelación de los sacrificios fiscales (aumento de ingresos, reducción de gastos o ambas cosas) que habrá que realizar. En todo caso, esta forma de proceder, demorando trámites esenciales sin motivo razonable, se compadece mal con el interés general que, a la postre, es la justificación última de las facultades que la ley otorga al Gobierno en aras de una diligente administración de las finanzas públicas.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Descubriendo el traje ansotano

Nos casamos en 1962 y, como era usual en la época, en siete años tuvimos cinco hijos. Amantes incondicionales del Pirineo, elegimos veranear por sus parajes y fuimos a parar a Ansó por mediación de su boticaria, buena amiga. Fue una elección acertadísima por la belleza y variedad de los paisajes ansotanos. Cuando llegó nuestra familia el pueblo era muy distinto del de ahora y no me refiero a su aspecto material, sino a sus modos de vida, aún muy anclados en el pasado. Apenas se veían turistas o veraneantes. Nos alojamos en la antigua casa de un matrimonio mayor que nos guisaba y estaba pendiente de nuestro bienestar. Como la mayoría de las casas, tenía su alias: Casa Marichatis. El marido había sido pastor y conservaba una gran lucidez y buenas piernas. Él llevó a mi marido a excursiones lejanas y nos preparó genuinas migas al estilo del país. La mujer, un ama de casa tradicional, nos presentó a los personajes del pueblo, vecinos, comerciantes, el mosén y muy especialmente a la gran figura del momento, Jorge Puyo, que nos subió a ver el ordeño y fabricación de sus quesos, obsequiándonos con uno de ellos y su libro de memorias dedicado. Igual que nosotros nos integrábamos en la vida cotidiana, los ansotanos nos fueron conociendo y manifestando su afecto, y así conocimos a una familia de mujeres y hombre soltero que aún vestía a diario el traje regional y poseía un antiguo y valioso ropero con todas las modalidades del traje ansotano. Así fue como un 26 de julio de 1968 organizaron un acto singular. Subieron a nuestra casa portando un auténtico ropero con sus complementos y, con entusiasmo y ganas, nos vistieron a padres e hijos con los trajes que a cada edad y circunstancias se adecuaban. Con un día de calor intenso me vi soportando una plisada y pesada basquiña mientras paseaba en mis brazos a una niña muy pequeña en traje de cristianar y llevaba cogida de la falda a otra un poco más mayor vestida de periquillo de confirmación. Junto a mí, mi marido, con el traje correspondiente, daba la mano a los dos mayores, chico y chica, vestidos de niños ansotanos. Fue un acontecimiento para el pueblo. Todos se asomaban a vernos. Unos despistados suecos nos pidieron permiso para hacernos un reportaje. Mi marido, experto fotógrafo, también hizo el suyo, que aún conservamos. Todavía no se había inventado el ahora famoso Día del Traje Ansotano. Muchas veces, rememorando lo que les he contado, me pregunto si no fuimos nosotros los precursores de la idea.

Ana María García Terrel. ZARAGOZA

Viviendas de alquiler

Una pequeña noticia aparecida en HERALDO el día 28 de agosto hace referencia a una serie de recomendaciones que se hacen, a través de la UCA (Unión de Consumidores de Aragón), a profesores y estudiantes que buscan vivienda de alquiler. Se aconseja, con un criterio acertado, que los posibles inquilinos extremen sus cautelas antes de proceder a pagar cantidad alguna por reservar un piso para su alquiler. Que previamente sea contrastada su propiedad en el Registro correspondiente, y como consecuencia, si se realiza el pago, exigir un justificante del mismo. En un entrecomillado se alude a los altos precios de los nuevos alquileres, y esta situación se justifica por una alta demanda como única razón. Pero no se tiene en cuenta la disminución de la oferta de forma considerable que se ha producido en el parque de viviendas. Esta retracción de pisos en el mercado de la vivienda de alquiler estaría propiciada, en gran medida, según estudios oficiales que así lo aseveran (Barómetros del CIS), por un clima de inseguridad jurídica percibido por algunos propietarios, que se verían desprotegidos con la legislación actual. Deciden retirar sus viviendas del mercado de alquiler de forma preventiva, en evitación de posibles riesgos. Esta sería una de las razones, según el CIS y otros estudios, por las cuales habría una considerable merma de la oferta y, como consecuencia, un incremento de precios, tal y como la teoría económica señala.

José Luis Soria Sanz. ZARAGOZA

Nuevos hábitos

Llega septiembre y con él un nuevo curso. Es sin duda lo que marca el fin del período estival. Y por tanto un nuevo comienzo. Es el momento ideal para hacer algunos pequeños cambios en nuestra vida. Por ejemplo, estudiar un nuevo idioma, leer libros que nos interesan, ir a trabajar caminando o bajar del autobús unas paradas antes. Asimismo, cuidar la alimentación de nuevo con nuestra preciada dieta mediterránea, aprender ejercicios de relajación, yoga o ‘mindfullness’. Retomar actividades que en verano no hemos podido hacer y que nos gustan. Dejar un poco de lado las pantallas digitales para tener conversaciones directas con personas reales. Todo ello contribuye al aumento de la autoestima, bienestar físico y emocional y favorece la creatividad y vivir con menos prisas.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

