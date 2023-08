Cartas al director de HERALDO: Plataforma única y prioridad del peatón

Plataforma única y prioridad del peatón

El Ayuntamiento de Zaragoza está transformando muchas calles en espacios de plataforma única compartida, con prioridad peatonal, como indica la señalización. El pavimento por el que han de circular los vehículos es diferente, por lo que a los conductores les parece que la prioridad es del automóvil.

En una de estas calles, la calle Celma, se han colocado semáforos que solo tienen disco para los vehículos y solo están en rojo o en ámbar. Pues bien, en más de una ocasión he tenido problemas con conductores que entienden que la prioridad es suya. Y, en el caso de los semáforos, ven ‘verde’ el disco del semáforo ámbar e incluso aceleran para evitar que pase el peatón. El otro día un vehículo estuvo a punto de atropellarme e incluso me increpó porque él tenía el disco ‘en verde’, acusándome de echarme encima del coche cuando, viéndome perfectamente, aceleró cuando yo cruzaba. Y el que venía detrás, que creo que era un taxista, me gritó diciendo que "vaya una que había montado". Si siguen con la promoción de este tipo de calles deben hacer campañas informativas, formativas y sancionadoras para que los conductores nos habituemos a la prioridad del peatón. De lo contrario, habrá más de un accidente, que en algún caso se atribuirá a la imprudencia del peatón, como leí en una estadística del Ayuntamiento en la que aparecía algún atropello como cruce fuera del paso habilitado por parte del peatón en el Coso Alto, donde no existen zonas de paso habilitadas por existir prioridad peatonal, excepto ante el tranvía. En muchas ocasiones se realizan campañas para evitar ciertas conductas (exceso de velocidad, alcoholemia, etc.), pero no he visto ninguna relacionada con lo que expongo, más allá de algún cartel colocado en farolas que nadie lee. Espero que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.

Manuel Martín. ZARAGOZA

¿El muro de las lamentaciones?

Han pasado cuatro años desde que mi pequeño Marcos comenzó el colegio en el CEIP María Zambrano, un colegio sin construir pero con un gran proyecto educativo. Marcos estaba feliz en su cole, con sus amigos y su tutora, Sonia, de quienes se despidió en junio celebrando que en septiembre estrenaría colegio acompañado de su hermana Inés. Sin embargo, una tormenta de verano se llevó nuestra alegría de estrenar colegio después de muchos años de lucha. Como madre, como docente y como vecina de Parque Venecia es imposible que no se me erice la piel al pensar en lo que podría haber pasado el 6 de julio. Tengo pavor de dejar a mis hijos cada mañana en el colegio. Sé que estaremos pendientes del cielo y con el miedo en el cuerpo. Lo que han hecho hasta ahora las administraciones ha sido reconstruirlo todo y levantar un muro de 1,20 m que no cubre todo el perímetro del colegio y que ‘salvará’ a nuestros peques en caso de una nueva avenida. Los expertos (geógrafos y geólogos) y las familias lo tenemos claro: reubicación del centro fuera del cauce del Barranco de la Muerte tan pronto como sea posible. Como docente siento vergüenza de cómo la Administración vuelve a maltratar a los trabajadores y trabajadoras de la escuela pública. Como vecina de Parque Venecia sé que no vamos a parar de reclamar. Porque, aunque somos un barrio joven, tenemos ya una larga trayectoria de pisar la calle. Uniendo nuestras voces conseguimos no sólo un colegio, sino dos. Y seguiremos en la lucha por nuestros derechos y los de nuestros pequeños, para que puedan recibir una educación pública de calidad y segura. La calle es el único espacio que no nos pueden negar, así que el día 6 volveremos a tomarla. Esperemos que ese muro de la vergüenza que han construido rodeando la torre de alta tensión que nos acompaña cada día no acabe convirtiéndose en muro de las lamentaciones. Quien tenga fe, que rece: el resto seguiremos mirando al cielo cada mañana y luchando por nuestros derechos.

Celia Barrio Marcén, madre del CEIP María Zambrano. ZARAGOZA

Ubicación inadecuada

Promover la instalación de un macro lavadero de camiones y cisternas de purines al lado de la vía principal de entrada a un municipio no parece la mejor de las ideas: intenso tráfico, malos olores, insectos, roedores... Si además algunas de las principales instalaciones deportivas, campos de fútbol, pistas de tenis, polideportivo, se encuentran en los aledaños, junto a los primeros bloques de viviendas de la localidad, ya es el colmo. Pero si además resulta que a escasos cien metros hay un centro de día y una residencia de mayores, la idea se convierte en un auténtico disparate. El sector porcino es uno de los pilares de la economía de Tauste, probablemente la instalación del lavadero sea una necesidad, pero no parece sensato el lugar elegido. Los ciudadanos soportamos estoicamente las molestias de la actividad entendiendo que muchos de nuestros vecinos tienen su economía en ese medio. Señores del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tauste, tenemos uno de los municipios más extensos de Aragón, aunque instalar el lavadero sea una prioridad, ¿seguro que no hay otro lugar más adecuado? Sean sensatos.

Salvador Borgoñón Giménez. TAUSTE

Gracias, Usman Garuba

Vi el partido de baloncesto del Mundial entre España y Brasil y confieso que me emocioné. Con la victoria, por supuesto, pero también porque los jugadores son todos muy jóvenes y siguen el patrón al que nos tenían acostumbrados los grandes nombres desde hace algunas décadas. Me emocionó, sobre todo, un jugador de Azuqueca de Henares en el que vi representada la España que nos gusta, la que queremos, la que merece la pena. Más allá de trasnochados símbolos de coraje testicular y de actuaciones lamentables, ‘la Pantera de Azuqueca’, un tipo negro, educado, deportista de más de dos metros y de cien kilos, hijo de emigrantes trabajadores e integrados, mal vistos a veces por pertinaces defensores de lo rancio, me representa a mí y es todo un orgullo. Gracias, Usman Garuba, y gracias a todo el equipo.

Carlos E. Abarca Cubero. ZARAGOZA

Aceite de joyería

En casa, la compra de aceite la hacemos cada tres meses. El otro día, estábamos comprando en una gran superficie cuando pasamos por el pasillo de los aceites a buscar una oferta. Lógicamente, la oferta estaba agotada y al mirar otros precios dije: "¡Esto parece una joyería!". Y, efectivamente, en las joyerías la gente pasamos, nos paramos, miramos… y, al final, nos vamos sin comprar. Por eso, el aceite a partir de ahora lo venderán en las joyerías y lo expondrán en los escaparates. No te digo, ¡van a tener que recuperar en la calle Alfonso de Zaragoza la joyería Aladrén para vender aceite de oliva!

Carlos Hué García. ZARAGOZA

