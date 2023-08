Cartas al director de HERALDO: Sin autoestima no hay igualdad

Sin autoestima no hay igualdad

Lamentable el incidente, y al parecer es la punta del iceberg, que ha protagonizado Luis Rubiales dando un beso en los labios a una de las jugadoras. A pesar del avance que supone que un equipo femenino haya logrado un premio semejante en un deporte tan asociado a los hombres, el retroceso producido por un comportamiento machista ensombrece la victoria.

Y lo peor es, a tenor de algunos comentarios publicados en las redes sociales, que algunas mujeres consideran responsable a la chica por no haber retirado la cabeza. Algo estamos haciendo mal porque llevamos muchos años luchando para que nos traten con respeto, pero los abusos de poder y las agresiones sexuales no dejan de producirse. Además de sancionar con contundencia este tipo de actos, es necesario profundizar a la hora de educar en la prevención. Y con Vox en el Gobierno malos tiempos vienen para tratar en las aulas ciertos temas. Nunca se deben transmitir valores sin enseñar a pensar y a argumentar, una ardua batalla teniendo en cuenta que los actuales adolescentes son impacientes, no se concentran y escasean de comprensión lectora, sobre todo en los textos largos No hay nada más tóxico que los dogmas. Para combatir esta lacra social es preciso sacar a la luz la víctima que oculta un verdugo, porque imponer un encuentro sexual a quien no te desea degrada al receptor, pero también mina la dignidad del emisor. Satisfacer nuestras necesidades eróticas con quien nos corresponde indica que nos valoramos a nosotros mismos. Sin autoestima no hay igualdad , se genera violencia . Al menos algo positivo nos ha traído este indignante suceso, PP, PSOE y Sumar se han puesto de acuerdo, una pequeña luz en la oscuridad de la noche política.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

Un error en la pensión

Me jubilé el 5 de octubre después de sufrir para conseguir cita previa. Lo hice así, en Corona de Aragón, para hacer énfasis en que tengo cotizados cinco años a Muface y aportar el certificado. "No hay problema", me dijeron. Pues bien, sí lo hubo, la funcionaria se equivocó al informar esa casilla y la persona que validó la solicitud ni siquiera comprobó la documentación, ya que no vio el certificado. La solución que me dieron fue que pusiera un recurso. Nueve meses después y sin tener noticia del recurso, hace unos días telefónicamente me dieron como solución que elevara una queja al Defensor del Pueblo. Presencialmente, en la Dirección Provincial, me confirman que pueden pasar años hasta la resolución y que la manera más rápida es poner una denuncia. Le dirijo esta carta para poner en evidencia cómo funciona la Seguridad Social y la indefensión a la que nos vemos sometidos los contribuyentes. Gracias al error de dos funcionarios, estoy cobrando 500 euros menos en mi pensión.

Ignacio Navarro Martínez. ZARAGOZA

¿Quién decide el gobierno de España?

Somos 48 millones de españoles; votantes el 23 de julio, unos 30 millones; catalanes, unos 8 millones; votos a partidos mayoritarios, unos 15 millones, el 65%: votos a ERC más Junts, no llegan a un millón; Junts, 392.380 votos, el 1,6%. Que el Gobierno de España dependa de la decisión de un partido como Junts, que ni acepta la monarquía ni la Constitución y que sólo busca constituir la república catalana, produce estupor y sonrojo. Esta democracia se ha convertido en la dictadura de las minorías, un partido que no alcanza el medio millón de votos decide el destino de 48 millones de ciudadanos. ¿Algo habrá que reformar en nuestra ley electoral? Que el Gobierno en funciones delegue la negociación con Junts preferentemente en Sumar (Partido Comunista) también es para hacérselo mirar. La realidad social española es verdad que es compleja, pero que las excepciones y las minorías decidan por la mayoría natural es todo un problema. A un sector de los partidos y los medios de comunicación todo les parece normal y democrático.

José Antonio Escalona Santafé. ZARAGOZA

Fútbol, mucho fútbol

El enemigo lo tenemos en casa y no es otro que el Sr. Fran Escribá. Creo que si le dieran a elegir entre los mejores jugadores del Barcelona y del Madrid, no sería capaz de quedar el primero en Segunda división. La directiva (el Sr. Cordero ) ha puesto en sus manos los mejores jugadores para quedar primeros. Se me da mal la futurología, pero creo que no quedarán primeros (ojalá me equivoque). Cuando un equipo tira mucho a puerta y el portero ha sido el mejor del equipo contrario, reconozco que hemos jugado bien y si no se ha ganado, alabado sea Dios, jugando así pocos partidos perderemos. Por ejemplo, el día del Millonarios. Pienso que a Fran Escribá le va grande todo esto. Dado que tienes una gran delantera, ¿por qué no juegas un 4-3-3 (a lo Barça de antaño)? El aficionado lo agradecería, ha sufrido mucho estos últimos años y ahora hay que compensarle con fútbol, mucho fútbol (por supuesto ascendiendo).

Juan José Cuenca Citoler. BARBASTRO

Ayuso, ¿primera presidente?

El currículum de Isabel Díaz Ayuso es un viaje por el arte de la historia política. Posiblemente, la persona más idónea para presidir el Gobierno de España, a la que define como el orgullo de pertenecer a un proyecto colectivo, una historia que estudiar para redimir errores y ensalzar gestas. Sobre el axioma liberalismo y revolución, cultura contra materia. Europa, razón y ciencia, España, pasión y vida. En su faceta liberal, un tanto libertaria, defiende que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, nada de nacionalizaciones, intervencionismo ni la economía de Estado; en frente, la economía de libre mercado, que relegan los social-comunistas. Ayuso sigue el adagio de Protágoras: "Aner pantós metron", la persona como medida de todas las cosas, invita a tener opiniones propias, ser crítico y autárquico, ¿libertario?, que en España tiene un precio, implica vivir a la intemperie, aguantando las tormentas sin paraguas. Por eso hay tan pocos, lo fácil es obedecer, seguir el camino de las ovejas y que sea el pastor totalitario y papá Estado quien te guíe aunque sea al matadero. El progresismo, del cual decía ‘La República’, Zaragoza, 1873: "Conozco yo progresistas / que reducen su progreso / a caminar mucho mucho / hacia atras como el cangrejo". La triple crisis, filosófica, axiológica y política ya está aquí. La partitocracia trajo el Estado totalitario, todos participaron. Ayuso se presenta como la solución al presente enroque, y bien podría ser la primera presidente mujer de España. Ella representa el oasis del debate abierto, la fortaleza que protege la libertad de expresión y la cancha de la confrontación de las ideas.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

