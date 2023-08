Favorecer a los independentistas

La Mesa del Congreso ha dado luz verde a los grupos parlamentarios de ERC y de Junts, que se han registrado con diputados prestados por Sumar y el PSOE, respectivamente, al no cumplir los requisitos que establece el Reglamento.

La decisión se ha adoptado por mayoría, con los votos del PSOE y de Sumar, mientras que el PP ha votado en contra al considerar que ese préstamo es un "fraude de ley". ERC y Junts, que son imprescindibles para una hipotética investidura de Pedro Sánchez, dispondrán así de más posibilidades de intervenir, de registrar iniciativas y de disfrutar de más recursos humanos y económicos. Prestar parlamentarios es una práctica que cuenta con antecedentes, pero cederlos a partidos que proclaman abiertamente su voluntad de romper España sienta un inquietante precedente sobre las cesiones que está dispuestos a pagar el PSOE y Sumar para seguir en la Moncloa.

Aunque el reglamento no recoge la posibilidad de cesión de diputados, hay precedentes de operaciones similares, con préstamos temporales de unos partidos a otros para conformarse en grupos independientes. Sin embargo, no hay precedentes de una cesión de diputados que vengan a completar el porcentaje de voto de una formación ajena en una circunscripción concreta. Los diputados y votos cedidos por PSOE y Sumar buscan que las dos formaciones independentistas alcancen el 15% de los votos en Gerona y Tarragona, requisito que no cumplen con el resultado de las urnas y que exige el reglamento. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están estirando al máximo la interpretación de la norma. No es una buena actitud y aún menos si es para favorecer a los dos partidos independentistas catalanes que provocaron desde la Generalitat una de la crisis institucionales más graves de la democracia y que siguen con el mismo programa rupturista.