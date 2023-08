Cartas al director de HERALDO: El precio de nuestra forma de vida

El precio de nuestra forma de vida

Nos está cambiando la vida. El precio que estamos pagando por esa metamorfosis es muy alto. Demasiadas personas consumiendo demasiado acentúan de una manera alarmante el cambio climático y nuestra forma de vivir.

De los cincuenta y dos glaciares que había en los Pirineos hace un siglo, únicos en España, hoy apenas quedan diecinueve. El glaciar del Aneto, el más importante del sur de Europa, agoniza. Se funde como un azucarillo, a este ritmo en dos décadas puede desaparecer, y con él, el resto de los pequeños ibones.

Grandes y devastadores incendios forestales, a causa del calor y de la sequía, junto la mano cruel del pirómano y una alarmante falta de interés de los gobiernos por el medio rural. Donde todo era pasto y verdor para el ganado, hoy son caminos de cenizas. En ese ambiente miles de especies están a punto de desaparecer. También en la especie humana: la familia, el amor, la empatía, la diversidad cultural, el arte, la literatura, la filosofía hoy salen a escena con otros nombres, o a veces con el mismo, elementos que hoy configuran el feliz mundo que hemos creado, aparentemente perfecto: internet, la nube, el ‘big data’, el 5G o la fusión nuclear. Uso y abuso de tecnologías, manipulaciones genéticas, técnicas de reproducción artificial y el manejo de las emociones con ansiolíticos o con la ayuda del alcohol y la droga.

Cerrojazo al igualitarismo y empoderamiento de nuevas castas. Mientras que los plutócratas, los tecnócratas, los directivos de las multinacionales, los idólatras de la estadística y sobre todo los políticos no se dan por aludidos, por el contrario, todos estos van cada uno a lo suyo.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Juramentos y banderas

A raíz de la fórmula protocolaria de jurar o prometer la Constitución, hay algunos muy dignos a los que les da repelús acatar la Constitución, pero la utilizan en lo que les interesa. El diputado Sr. Gerardo Pisarello tuvo su momento de gloria (en aquellas movidas del independentismo) cuando en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona luchó a brazo partido por impedir que luciera la bandera de España. Como lo hizo siendo doctor en Derecho, supongo estaría en su derecho. Vueltas las aguas a su cauce, el Sr. Pisarello lo tiene claro: bien cobijado bajo la bandera de España (que aún luce en el Congreso de los Diputados), va cobrando hace ya unos años el sueldo de diputado incrementado por su condición de secretario (si mal no recuerdo). Para muchos independentistas catalanes y sus amigos y compañeros de viaje la bandera de España sólo sirve para ser quemada o para ser exprimida. Como eso de jurar o prometer la Constitución del Reino de España es una antigualla, propongo a la consideración de la Mesa del Congreso sea admitida esta fórmula de juramento universal: "Por imperativo legal, por mi conciencia y honor, por mi santa madre y por el jugoso sueldo que voy a cobrar... sí juro o sí prometo".

José Noguero Olivar. CASTILLAZUELO (HUESCA)

Corporativismo médico

Hace poco más de un año mi esposa se sometió a una operación de cirugía plástica con una prestigiosa cirujana de Zaragoza, a presupuesto cerrado. Todo fue bien hasta que, en el despertar de la operación, sufrió un neumotórax doble con riesgo de muerte. De urgencia tuvo que intervenir el cirujano torácico. Ello provocó una noche en la UCI y cuatro días más de clínica, no presupuestados, y de los que, claro está, nadie se hizo cargo más que nosotros. Mi mujer tuvo que firmar todos los consentimientos si se quería operar. Consentimiento al que se agarran ante una negligencia. Me pregunto por qué esto no se firma en otras profesiones: abogados, mecánicos, fontaneros, etc. Dado el perjuicio económico, físico y moral decidimos ponerlo en manos de un abogado especializado en negligencias médicas. Se puso en contacto con el abogado del anestesista y decidieron admitir una reclamación extrajudicial, que enviamos por burofax. Pero el anestesista contestó que él había realizado su trabajo perfectamente y que debíamos darle las gracias por haberle salvado la vida a mi esposa. Por consejo de nuestro abogado interpusimos una demanda penal. La juez nos remitió al forense, al que fuimos en enero de 2023. Seis meses después, la médico forense emitió el informe, en el que se limitaba a describir los hechos y a decir que, según el anestesista, había aplicado los parámetros adecuados. Con este informe la causa ha sido desestimada. Me pregunto para qué sirve un forense. Yo pensaba que investigaba los hechos y analizaba las causas, y no se limitaba a transcribir los hechos tal como se los hemos presentado ambas partes. También me pregunto, si los parámetros eran los correctos, ¿por qué se produjo el neumotórax bilateral, de forma espontánea? ¿No será que los parámetros no eran los adecuados? ¿Piensan que el anestesista va a poner en el informe de la operación que ha insuflado más aire del adecuado? Nadie tira piedras a su tejado. Todo lleva a que mi esposa se autoprovocó el doble neumotórax. Así que ésta es la medicina y la justicia que tenemos. Gracias a Dios no es generalizado.

José Antonio Loras García. ZARAGOZA

Soñar no cuesta nada

Pregunta realizada a un grupo de niños y niñas: ¿qué es lo que no te gusta de la ciudad? Sus opiniones fueron muy diversas, pero con una sinceridad propia de esas edades. Coincidieron la mayoría en que en su ciudad hay zonas en donde se acumulan la suciedad, basuras, excrementos, plásticos, etc. Como soñar no cuesta nada, soñemos como sería una ciudad ideal que no solo les gustara a ellos sino a todos sus vecinos. Un Casco Histórico con muchos y cuidados árboles, sin alcorques vacíos, "quien planta un árbol planta una esperanza" (Lucy Larcom), aceras limpias de plásticos, de colillas, sin excrementos perrunos (sólidos y líquidos), sin baldosas rotas y sueltas que son un peligro para los viandantes, patines y bicicletas circulando por la calzada, contenedores soterrados, fachadas limpias sin grafitis. Por la noche, más luz en algunos barrios, menos coches y menos contaminación. Todo eso que hemos soñado, que algún día se haga realidad. No olvidemos que también es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el que estos espacios estén limpios. "Todos tenemos nuestra casa que es el hogar privado y la ciudad que es el hogar público" decía don Enrique Tierno Galván. Como lugar público, que podamos disfrutar de ella paseando y encontrarnos con amigos y vecinos. De nosotros depende tener una ciudad limpia o una ciudad inhabitable. Soñar es el único derecho que no puede prohibirse. Los sueños sueños son, pero desearíamos que algunas veces se hicieran realidad.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

