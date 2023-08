No son pocas las veces que sentimos que estamos haciendo algo importante en el mundo, que la conversación que estamos teniendo tiene un matiz trascendental y debieran quedarse esas citas pronunciadas grabadas en nuestra cabeza para cuando esta nos traicionara, ecos de momentos importantes que resuenan y nos salvan cuando el presente no convence.

Tuve algunas de estas conversaciones importantes hace unos días con mi amigo Will, recuerdo una de ellas en la oscura barra de bar de un pub en Charleston, lejos de mi mundo habitual, lejos de mi vida y sin embargo más cerca que nunca de ella -así de misteriosa es la existencia-, cuando pensé algo así como que «debería recordar este momento». Es una visión romántica y literaria de la vida esa que nos hace pensar que, como tallas en la corteza de un árbol en la que escribimos nuestros amores en la adolescencia, existen ecos de nosotros, resonancias que quedarán en los demás cuando ya no estemos. Luego viene la realidad del olvido cotidiano, la frágil memoria y el peso del paso de los días que hace que nosotros mismos nos traicionemos y olvidemos el contenido de esas conversaciones que no se deberían borrar.

Sin embargo, en algún punto, su eco resuena o al menos necesitamos pensarlo para que sobreviva esa visión de la vida que de algún modo nos define. No quiero olvidar lo que pensé o lo que dije en esos días, del mismo modo que resuena esa cita de la novela de Claire Keegan, ‘Pequeñas cosas como estas’, que leí en esos mismos días: «¿Por qué a menudo las cosas más cercanas a nosotros eran las más difíciles de ver?».

Sergio Royo es escritor