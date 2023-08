Cartas al director de HERALDO: No es ceder, es impedir el cesarismo

No es ceder, es impedir el cesarismo

El Rey ha propuesto a Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Esta propuesta tiene los antecedentes de cuantas se han realizado anteriormente para proponer al candidato que mayor número de escaños ha obtenido.

Como sabemos el PP ha obtenido 137 escaños y cuenta con 35 más de partidos afines, y el PSOE ha obtenido 121 escaños y cuenta con 31 de partidos afines. Con estos números, Pedro Sánchez ha manifestado que los esfuerzos de los populares son legítimos pero baldíos. Presupone que el PP no conseguirá sumar ningún otro escaño de los 26 obtenidos por otros partidos. Se observa que se trata de partidos que no desean pertenecer España (dos catalanes, dos vascos y uno gallego), además podemos decir que dos son de tendencia conservadora y tres de tendencia ‘progresista’. El porqué no puede un partido conservador (PP) consensuar con otros partidos conservadores (PNV y Junts) queda claro que no está en la ideología, sino en el hecho de que sus exigencias tengan un tinte independentista, es decir: quieren políticas concretas que les afecten sólo a ellos, a sus intereses, ni siquiera a la mayoría de su comunidad. Mantener una política de Estado justa en el reparto de cargas, sin leyes ‘ad hoc’ y exigente en su cumplimiento no debiera perjudicar el acceso al gobierno de un partido. Por eso no entiendo que el PP no busque el apoyo de estos partidos independentistas, cediendo en cuanto se puede ceder (en similar actuación con quien se adjetiva ‘progresista’). Ceder para el PP sólo supone conseguir cuatro escaños, para el PSOE, 24 escaños a base de cesiones que afectarán al Estado y a España. El daño a la España constitucional se va a dar de todas formas, los votantes del PP no debieran sentirse engañados cuando con este tipo de acciones lo que se puede es reducir la afección.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

¿Qué país os hemos dejado?

Has nacido en el siglo XXI y antes de cumplir los veinte años me preguntas: ¿Qué país nos habéis dejado? Hoy se jubila una generación que nació en los años cincuenta. Fuimos hijos de soldados de una guerra. Luchamos sin saber por qué ni para quién. Después no hubo nada, ni tierra ni trabajo ni justicia, solo odio. Y desde allí levantamos un país, lo democratizamos y lo hemos puesto en el mundo. No todos consiguieron llegar. ¿Os habéis preguntado qué nos dejaron a nosotros? Todo por hacer. Aprendimos a vivir y sobrevivir. ¿Calefacción? Una botella de agua caliente en los pies. Convivimos con golpes de porras y gases lacrimógenos. Trabajamos la tierra con nuestras manos. Ahorramos para vosotros, ¿y me preguntas que qué país os hemos dejado? Comimos pan con vino y azúcar, remendamos zapatos, cosimos pantalones y zurcimos camisas. Crecimos con espíritu de rebelión. La escuela nos enseñó a leer, a escribir, pero no nos dejó pensar. Construimos casa dignas, llegamos a la universidad y alcanzamos un bienestar. No conocéis el pasado. Sois hijos del coche, el ordenador e internet. No conocéis la necesidad y me alegro. Pero cuando no tienes cobertura para el móvil, me preguntas, ¿qué país nos habéis dejado? Mi generación se marcha y ha llegado vuestro momento. Estáis preparados. Poder sí podéis, seguro que queréis, pero no sé si lo entendéis. Quizás os falte voluntad porque Os toca a vosotros mejorar nuestra historia. Pero no será fácil. Cuando la rueda no gire hacia delante, no vuelvas a preguntarme qué país os hemos dejado. Por favor, dadnos las gracias.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

La política española y los pactos de Estado

Tenemos en España unos planteamientos ideológicos a un 50/50 de derechas e izquierdas, aproximadamente. Debido a estos números, cuando las elecciones llegan, como no hay mayorías absolutas para gobernar, a falta de pocos escaños tienen que tirar de partidos minoritarios y, casualmente, nacionalistas y separatistas. Es una incoherencia que, con 350 escaños, sean cuatro, cinco o seis diputados los que manden en la política nacional y que los gobiernos tengan que venderse a las líneas que les marcan esos partidos. Unas veces toca lo límite de la legalidad, otras sobrepasa la línea roja: independencia, separación, etc. Hay alguna región de España en la que ya solo falta quitar el tranvía para poner apeaderos del AVE en la puerta de cada casa, ya que no saben qué más pedir. Mientras, hay otras zonas de España en la que no llega ni el tren. En vista de estas incoherencias, sería más digno y congruente que los partidos mayoritarios hicieran pactos de Estado para salir del enorme lío político, económico y social. Además, los dos mayoritarios son casi de la misma ideología: centro izquierda y centro derecha. Sería más fácil y útil para España hacer pactos de Estado entre ellos y no encajes de bolillos con partidos que lo único que quieren es sacar más dinero y después la independencia. Seamos serios, si se puede llegar a acuerdos con estos partidos, cómo no se va a poder llegar a acuerdos con partidos que son muy similares entre sí. Los sillones se los repartirán en la proporción que salgan elegidos. Deben de ser muy confortables los mismos, ya que cuando los pillan quieren pactar con el diablo para no abandonarlos. Hagámoslo por España, que ha costado siglos llevarla hasta donde está hoy, y cuatro personas no la van a destruir. Lo que han conseguido estas minorías lo han recibido de toda España, claro, aunque también en parte por sus esfuerzos. Por favor, ¡seamos serios!

Alfonso Azorín Corral. ZARAGOZA

El despliegue de las renovables

El cambio de gobierno en Aragón puede ser un punto de inflexión en relación al cuestionado procedimiento de instalación de energías renovables. Ríos de tinta han descrito lo que hasta la actualidad ha supuesto el improcedente proceso sobre la tramitación de los proyectos de renovables, en su mayor parte ejecutados desde la opacidad y vulnerando los principios básicos de información y transparencia y obviando la participación de los afectados. Al margen de la anunciada comisión de investigación, es el momento de elaborar un instrumento legislativo que regule una normativa vital en la implantación de renovables, que partiendo de una ordenación territorial básica respete absolutamente el medio ambiente, el patrimonio cultural, los recursos socioeconómicos tradicionales, adoptando procesos de participación ciudadana que permitan respetar los derechos, intereses y sensibilidades de todos los afectados. En consecuencia, es necesaria la suspensión de todos los proyectos en tramitación a fin de que se adapten a la nueva regulación que deberá evitar las malas prácticas y amparar los derechos de los afectados.

Félix Bernal Abad. COSA (TERUEL)

