Cartas: Los libros, una antigua red social

Finalizando el mes de agosto, haces recuento de si has cumplido las expectativas sobre las lecturas que te habías propuesto y has pospuesto precisamente para ese mes de vacaciones. Los libros han sido tu isla, como la palabra da a entender. Ha sido un aislamiento. Y el verano nos da la evasión para meterse dentro de un libro y viajar a través de la historia que cuenta. Y si pudiésemos leer sin un móvil próximo, haría que nos centrásemos en ellos como lo hacíamos en la infancia y adolescencia donde con una pasión voraz te enganchabas a un libro y después buscabas todos los que ese autor o autora te podía ofrecer. En cierta medida los libros han sido una antigua red social, te intercambiabas libros, y si los conseguías a través de una biblioteca pública metías presión a quien leía el libro que habías ido a buscar, porque en general sabías en qué manos andaba. Siempre pululábamos la misma tribu por la biblioteca del barrio, dotada de grandes ventanales que con el tiempo me han llevado a la siguiente reflexión: Los libros y las ventanas se conjugan muy bien con el verbo ‘abrir’ y relacionarlo con el saludable verbo ‘disfrutar’. Los libros y las ventanas abren nuestro mundo de ensoñaciones.

María Luisa Alonso Alcalá

ZARAGOZA

Juramentos audaces

Hay diputados que desde la altivez deciden tomar posesión con juramentos y promesas audaces, a mi parecer con cierto postureo, pero es posible que mi interpretación sólo sea una presunción y prejuzgue equivocadamente sentimientos muy vividos. Tales juramentos me suscitan tristeza e indignación, emitidos en buena medida con el fin de molestar y preparados desde un curioso resentimiento antisistema o antiespañol o antiderechas. Quizá sea cierto que a quienes los lanzan no se les haya tratado con el debido respeto, ni a ellos ni a lo que pretenden representar. Siguen esa máxima de Gracián, «un grano de audacia en todo es importante cordura», aunque si yo las he considerado postureo y, aún añado, memeces, será porque, a la inversa que Gracián, entiendo que «un poco de cordura es importante en toda audacia». Desde mi cordura creo que va siendo hora de eliminar la posibilidad de que se jure o se prometa para entrar en el Congreso y nadie pueda hacer de su promesa un trampolín con el que saltar al esnobismo, son ya tantos los esnobistas juramentos oídos que han convertido este protocolo en un acto inocuo, que sobra.

Javier Fatás Cebollada

ZARAGOZA

El distanciamiento entre Vox y el PP

En medio de las negociaciones que lleva a cabo el Partido Popular para la investidura del Sr. Feijóo, se ha generado una cierta tensión con su aliado Vox. Aunque ambos partidos lograron una importante colaboración tras las elecciones, parece que la relación se ha enfriado. Resulta llamativo observar cómo los líderes del PP han decidido, aparentemente, dejar a un lado a Vox, a pesar de que este último partido les había ‘regalado’ sus votos para la investidura. Es curioso pensar que, tras no ganar por mayoría absoluta las elecciones, como pronosticaban las encuestas, y la Mesa del Congreso, no se les esté brindando nada a cambio a sus aliados. Es aún más sorprendente escuchar las declaraciones de personas como el señor Moreno Bonilla, quien, viendo a Vox como el demonio, olvida que su primer gobierno se debe en gran medida a los votos de Vox. Parece que en el PP existe una extraña obsesión por agradar a la izquierda, una actitud que deja perplejos a muchos de sus votantes. Quizás en Génova, la sede del PP, tengan un problema de adolescencia política. Parecen desesperados por agradar a la izquierda, lo que nos hace preguntarnos qué tipo de conexiones ocultas podrían existir entre ellos. Es posible que haya relaciones personales, amores platónicos o cualquier otro motivo, pero lo cierto es que los votantes y el futuro de España no deberían ser quienes sufran las consecuencias. Si en la casa del PP no aguantan a Vox (y viceversa), eso es un problema interno que deben resolver ellos mismos. No los votantes de uno u otro partido. Los votantes ya estamos hartos de estas actitudes en un momento crucial para la historia de España. Por otra parte, no pueden ignorar a los votantes que han confiado en el PP y en el partido que les ha brindado su apoyo. Es momento de considerar la estabilidad política y los intereses de España por encima de cualquier otra consideración personal o partidista. En conclusión, el distanciamiento entre Vox y el PP plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones y lealtades del partido. Los votantes merecen respeto y la política debería ser una cuestión de principios y responsabilidad. Esperemos que el PP y Vox reflexionen y reconsideren sus decisiones, pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos y el futuro de nuestro país, que pasa por uno de los momentos más difíciles de nuestra joven democracia.

Rafael Blanco Sarto

Zaragoza

A pecho descubierto

Eva Amaral cantó a pecho descubierto en Sonorama para reivindicar los derechos de las mujeres. Quien no actúa nunca a cabeza descubierta es su compañero Juan. A pecho descubierto es expresión que significa con sinceridad y nobleza, sin armas defensivas, sin resguardo. Unos días antes la Policía detuvo a la cantante Rocío Saiz en Murcia por descubrir su pecho en el escenario. Expresión parecida es ‘pecho al agua’, arrojo y resolución. En estos días de calor abrasador nos ‘echamos a pechos un vaso’, que es beber con avidez. Nos partimos el pecho por alguien cuando nos esforzamos en su defensa. ‘Pecho por el suelo’ cuando nos manifestamos humildes o sumisos. Lo contrario es ‘sacar pecho’, adoptar una actitud de orgullo, de arrogancia o de desafío. ‘Tener pecho’, paciencia y ánimo. Cuando alguien se ofende es que se ha tomado algo ‘a pecho’. Pecho era un tributo que se pagaba al rey, al señor territorial o a cualquier otra autoridad. En algunas localidades pecho es la cerradura, el pestillo; pechar es cerrar con llave o cerrojo y pagar una multa; apechugar, cargar con alguna obligación. A lo hecho, pecho. Ahora que está de moda la depilación masculina, ha quedado antiguo y ya no se considera que hombre de pelo en pecho sea hombre de dicho y hecho. ¿Qué tiene el pecho de las mujeres cuya visión molesta a tantas personas? La ‘senofobia’ o ‘mastrofobia’ es un trastorno que consiste en la repulsión hacia el busto femenino. Una de cada dos mujeres aún se esconden al dar el pecho en público. El 85% cree que es necesaria una ley que lo ampare. Alegan que la lactancia materna es un derecho para bebés y madres que debe ser fomentado y protegido. Así lo reconocía en el 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En España no existe una ley que regule este derecho, pero no se prohíbe.

Antonio Nadal Pería ZARAGOZA