Este verano he decidido que a partir de ahora no voy a preocuparme.

¡Qué despilfarro preocuparse! Observar en otras personas conductas que también son propias ayuda a tomar conciencia de lo inútiles y de lo absurdas que son determinadas emociones y comportamientos.

Hay personas que se preocupan tanto que no pueden comprender por qué los demás no se preocupan. Preocuparse para ellas es un acto de responsabilidad y de bondad hasta el punto de que consideran a quien no se preocupa sospechoso de ser egoísta, inconsciente o bárbaro. ¿Cómo no preocuparse por alguien a quien se ama? Sin embargo, la preocupación nada tiene que ver con el amor.

La preocupación es una insensatez. No tiene capacidad de solucionar ni de mejorar las cosas, sólo produce estrés y angustia. Algunas personas se preocupan hasta cuando todo les va bien, porque, ¡ay!, ¿qué vendrá después? Las preocupaciones inmovilizan, privan de nuevas experiencias y oportunidades y, además, producen jaqueca.

Pasando por el Moncayo unas semanas atrás recordé que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer una preciosa excursión al Monasterio de Veruela y la preocupación no me dejó ir. Pocos días antes había visto un accidente mortal en una carretera y eso hizo que empezara a preocuparme ante cualquier viaje: primero era preocupación, la preocupación se iba convirtiendo en miedo feroz conforme se acercaba el día de la excursión, y yo, como una cobarde, la evité, me la perdí. No pude ver el lugar donde Bécquer escribió sus ‘Cartas desde mi celda’ porque me quedé encerrada en la mía, la de la preocupación, mientras mis amigos disfrutaban de un día fructífero y muy divertido en Veruela. Así fue como yo privé a mi vida de un recuerdo hermoso, y por el mismo motivo la habré privado de otros. No quiero volver a hacerlo. No merece mi vida estos espolios.

A partir de ahora escogeré mi mundo y mi destino, me perderé en el presente y no dedicaré ni un minuto a preocuparme por el futuro.

Ay ay ay… ¡Atiendan un momento! Estoy a punto de preocuparme por si este artículo tendrá o no alguna utilidad para alguien. Ufff… casi me preocupo.