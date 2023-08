En saco roto: Cumpleaños 1

Al final celebré mi cumpleaños, como era de rigor.

Y es que es muy difícil contradecir las rutinas. Porque rutina es cumplir con este rito anual que nos impone el calendario. Además, como ya les decía en mi anterior ‘Saco’, no cumplimos años, cumplimos días, minutos, segundos… Y a base de tan someras cantidades de tiempo, acumuladas, llegamos al año fatídico.

Y digo fatídico en su sentido más etimológico, de ‘fatum’, lo que se tiene que cumplir se cumple, y si no, pues apañados estamos.

Pero dejo las filosofías temporales y cuento la celebración, que tampoco fue cosa del otro jueves. Fue una cosa sencillita: una comida en un restaurante cercano (cercano a mi casa), porque el calorazo de estos días recomienda no alejarse demasiado, y como guinda, una copita de cava, ya no se pide champán, que está prohibido según nos cuenta el camarero, porque el champán es otra categoría, que hay que pagar cara. Y no vamos, encima, a capitalizar a los franceses, que ya lo saben hacer ellos solos muy bien. Y con los vapores etílicos en el cuerpo, a casita, a echar la siesta.

Respecto a mi narración de la pasada semana del evento culinario ha habido algún cambio. El evento se trasladó de lugar, y en vez de ser en el Olé de Sanclemente fue en un restaurante alemán cercano a mi casa. Además de una comida exquisita, con las imprescindibles Wraburst y el chucrout, la carta era lo suficientemente variada para que los comensales eligieran a su gusto. Mi hermanita, sus amigas Mari y Marisol, mi chico Giovanni y su chica Lluisa se inclinaron por lo vegetal, Pero un servidor, tal vez para marcar distancias y subrayar que aquella era la comanda de mi cumple, se decidió por un codillo que no se lo saltaba un gitano. Y perdón por la incorrección política. No faltó por supuesto, y en abundancia, el imprescindible choucrout.

Al margen de los manjares, la reunión transcurrió con una conversación muy animada, que el silencio en estos menesteres no facilita la digestión. Además teníamos a una parlanchina antológica, Marisol, que nos habló de lo humano y lo divino. Ella, como habladora eximia, no dejó meter baza a nadie, incluso ni a Giovanni, que es otro parlerón entusiasta. Marisol tiene tablas, pues ha sido docente durante toda su vida, en Barcelona y Zaragoza, donde reside ahora, ya jubilada.

Mari estuvo calladita, aunque en algunas ocasiones se le veían ganas de intervenir pero no le fue posible. Sí que echó muchas risas, como todos. Aunque la que más se reía era la propia Marisol, a la que yo suelo designar como ‘la alegría de la huerta’, eso cuando está en plan positivista. Porque cuando le da por lo negativo entonces se trasforma en la catastrofista, en la apocalíptica Marisol. Aunque en esta ocasión dejó el apocalipsis para otro momento.

Giovanni y Lluisa vinieron un poco tarde, a causa del trabajo de esta última, así que la comida se retrasó bastante. Salimos a las mil, y eso porque cerraban el establecimiento. Así que, finalmente, y con retraso, cada uno se fue a su nido a echar la merecida siesta.