Fue una canción de La Oreja de Van Gogh, aquel grupo que sonó en nuestra adolescencia, la que me trajo esta columna.

Una línea suelta en la radio: «Durante una mirada el universo se detiene». Creo que una mirada es una forma de contar una historia, muchas, en realidad, son historias que cuentan mucho más de lo que se dice o que cuentan incluso lo que jamás se ha contado; esa otra historia también es tuya, aunque jamás se compruebe. En nuestro particular repertorio todos tenemos guardadas unas cuantas que han definido nuestra vida: algunas son prohibidas y narran deseo, otras cómplices y abrazan, las hay que seducen y también que duelen, que nos duelen, como las que contaban pasión y ahora apenas narran indiferencia. También las hay desesperadas, interesadas, amorosas, tristes, ya caducas. Acaso sea este un buen momento para que quien esté al otro lado de estas letras recurra a su particular inventario y recuerde cuáles están clavadas, casi como estacas en el pecho de un vampiro. También las que soñamos y tal vez no sucedan. En la letra de esa canción una mirada en medio de la multitud reaviva las llamas de una historia que es ceniza. Eso no siempre sucede, pero es bella la posibilidad de que lo haga: que se transciendan los límites del tiempo y podamos ser lo que fuimos. Tenemos guardadas unas cuantas y una buena definición de ‘miradas’ podría ser ‘todas nuestras vidas paralelas’. Aquellas que nos sacan de la recta y hablan de lo que podría ser o de lo que pudo haber sido, seducen, encogen el corazón, y nos recuerdan, por si alguna vez lo olvidamos, que todos necesitamos más de una existencia.