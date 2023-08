Cartas: ¿A qué esperan?

En las últimas elecciones autonómicas, el Partido Popular recuperó el poder en Baleares, la Comunidad Valenciana y Aragón de la mano de Vox. En las dos primeras, tan pronto se formaron sendos gobiernos autonómicos se suprimió un impuesto tan injusto como abusivo como es el impuesto de sucesiones. En Aragón, donde supone 210 millones de euros sobre una recaudación total récord de 3.704 millones (5,6%) y donde nuestros niveles de deuda pública están bien por debajo de estas otras dos comunidades autónomas, los mismos partidos nos indican que «se reducirá de forma gradual». ¿A qué esperan? Según palabras del propio presidente, no existe un impuesto más injusto que éste. Insisto, ¿a qué esperan? No podemos esperar un minuto más. Por favor, actúen como nos prometieron.

Santiago Aguilar Nadal

ZARAGOZA

El barrio del Arrabal

Todos los días seguimos con la matraca de que hay noticias sobre ‘el Rabal’ en Zaragoza. Nunca ha existido aquí el Rabal. En Barcelona sí hay un barrio del Raval, pero en Zaragoza siempre ha sido el Arrabal, aunque signifiquen la misma cosa.

Luis F. Moros Calvo

ZARAGOZA

Bienvenida a Zaragoza

Querida Leonor, sea bienvenida a nuestra ciudad. Tendrá que acostumbrarse al calor y al frío, porque tenemos un clima un poco extremo, aderezado con un magnífico viento del Moncayo llamado cierzo. Pronto lo conocerá. Un amigo mío malagueño, que fue cadete de la Academia General Militar, estuvo de maniobras en San Gregorio unos días de cierzo, y me dijo: «No sabía que en este mundo pudiese hacer tanto frío». Supongo que muchos piensan que su vida, Leonor, es un camino de rosas, pero estoy seguro de que empezar el curso en mitad de agosto en una ciudad desconocida no es lo que más le apetece. Probablemente habría otras opciones más atractivas, a las que habrá renunciado. Así que muchas gracias por venir a Zaragoza, y si algún día pasa por el Tubo (supongo que ya le sonará), avíseme y la invito a unas tapas.

José M.ª Saldaña Medina

ZARAGOZA

Paradas peligrosas

No me cansaré de ser reiterativo en denunciar las peligrosas paradas del autobús de la plaza de España y de la plaza de Aragón de nuestra querida Zaragoza, entre otras más en otros sectores. Somos miles de ciudadanos los que usamos estas paradas y muchos con dificultades físicas. La señora alcaldesa debe comprender que hay que elevar las aceras a la altura de la puerta del autobús lo más aproximado que se pueda, lo mismo que se hizo en la calle Don Jaime. Gracias al buen comportamiento de todos los ciudadanos que usamos estas paradas, ayudándonos unos a otros, evitamos que las urgencias de los hospitales tengan que atender más casos por las caídas que se producirían. No debemos olvidarnos tampoco de esas mamás con el carrito y sus bebés, pero afortunadamente siempre hay alguna mano dispuesta a ayudar a subir o bajar el carrito. Termino con una frase de Friedrich Hebbel, poeta y dramaturgo alemán: «El asunto es el problema, la forma, la solución».

Enrique Gimeno Clerencia

ZARAGOZA

Los abrazos

Tanto la acción como el efecto de estrecharse entre los brazos de otro, es decir, lo que se dice darse un abrazo, viene a ser una palpable demostración afectuosa, cariñosa y sincera de una enorme importancia. Porque este gesto físico, aparte de poder significar una manera silenciosa de decir ‘te quiero’, también puede ser un modo de transmitir apoyo, seguridad y sensación de dar protección, así como un aumento automático de la autoestima y un efecto de alivio ante cualquier tipo de dolor que puedan sentir las personas que lo realizan. Cierto es que, por lo general, se da por encima de los hombros de quien tenemos enfrente y que se trata de un detalle gentil y educado, queriendo dejar claro con este tierno detalle que la conexión es mucho mayor que la de, simple y llanamente, unas palmadas con buena onda. Y es que, además, esta fehacientemente demostrado que cuando hay un cierto acercamiento o se aprietan un poco, se da a entender la existencia de una conexión emocional.

Mar Sánchez Ramos

ZARAGOZA

Semáforos y cámaras

Los semáforos tendrían que incorporar una cámara para el control de tráfico y grabación de las matrículas; así se podría ver y sancionar al infractor. Por seguridad, tanto de los conductores como de los peatones. No puede ser que no se respeten los límites de velocidad establecidos. De esa manera se podrían evitar accidentes de tráfico.

Pascual Enrique Gimeno García

ZARAGOZA

La política española y el pasotismo

La forma de hablar para entendernos dice mucho de cada uno de nosotros. Ahora, cuando vemos y escuchamos a nuestra clase política ni sabemos ni entendemos lo que nos quieren decir; vamos, ni si nos dicen algo o no. Pero de lo sí que estamos seguros del todo es de que muchas veces nos mienten sin pestañear.

El voto de los españoles, y eso lo entiende todo el mundo, ha ido sobre todo al PP y al PSOE, con poca diferencia entre uno y otro. Algunos pueden seguir diciendo que España es de izquierdas después de estas elecciones, pero mienten. Lo que sí podemos decir es que los pequeños grupos de los otros partidos que se han sometido al voto solo sirven como muleta para llegar a formar un gobierno incontrolable. Nuestra ley electoral debería retocarse para evitar que personas como nuestro actual presidente del Gobierno en funciones, o cualquier otro en el futuro, sean capaces de pactar con el diablo para seguir en el sillón. Conseguir los votos suficientes con personas huidas del país después de un intento de golpe de Estado, con compañeros de terroristas, odiadores de todo lo que suene a español, que no del dinero de este país llamado España, y otros lindos pelajes será legal, pero desde luego no es ético para esa mayoría de los votantes que nos estamos sintiendo defraudados por el estrambótico, aunque legal por supuesto, grupo extraño que va a forma el gobierno que nos va a mandar, casi seguro, sin sentirse españoles y odiando a España.

Aumentar la deuda de todos nosotros sin el mínimo reparo para que odiadores de ese calibre manden en este país es como para hacérnoslo mirar y para dejar de una vez nuestro pasotismo.

Adela Laborda Gavalda

ZARAGOZA