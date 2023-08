La muerte de Jane Birkin ha coincidido con la exposición que el Pompidou le ha dedicado a Serge Gainsbourg: ‘Le mot exact’. Ella, con su cara de ángel, y él, con su cara de gárgola, formaron una extraña y muy seductora pareja: la Bella y la Bestia en versión ‘french pop’. Gainsbourg tenía una notable formación literaria y en la exposición se pueden ver algunos libros de su panteón personal, algunos de sus manuscritos, algunos de sus bastones (coleccionaba ‘baguettes’, en eso se parecía a Antonio Gala), su última máquina de escribir eléctrica (una gigantesca IBM), sus gafas de sol y, lo mejor de todo, sus zapatos blancos, unos maravillosos mocasines Zizi de Repetto. En esos zapatos de bailarín, como en los botines blancos de piqué de Valle-Inclán, está la firma del dandy parisino, del Baudelaire de la ‘chanson’, mitad fauno y mitad Pigmalión, aquel irrepetible fumador de Gitanes.

No hay un equivalente a Gainsbourg en la música española. Sabina sería el más parecido, pero Sabina no ha sido, ni de lejos, todo lo transgresor y revolucionario que fue, también musicalmente, Gainsbourg. Compositivamente, Sabina pertenece a la escuela de Brassens, una escuela sujeta a la rima tradicional, que no es sino una forma de esclavitud, mientras que Gainsbourg es hijo del surrealismo y de la cultura pop, que es un permanente estado de juego.

Pasé por la ‘rue’ de Verneuil, y allí, en el portal del 5 bis, donde vivió Gainsbourg, vi a su fantasma y al de Jane Birkin bailando ‘La javanaise’. Él llevaba sus mocasines blancos, los mismos que solo unas horas antes yo había visto en el Pompidou, y sonreía, sombríamente, con un Gitanes en los labios.