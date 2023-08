¿Hacia el ‘federabismo’?

En las votaciones de las pasadas elecciones generales se descontó la alianza probable del Partido Popular con Vox, pero no la inimaginable cooperación del Partido Socialista y Sumar con Junts. No recuerdo ninguna previsión de que el ajuste final del modo en que el pueblo español ejerce su soberanía se fuera a terminar encargando a quienes niegan su existencia. Se previó la repetición de colaboración entre los partidos y formaciones que han apoyado al gobierno en sus decisiones legislativas; creímos que la píldora de mayor tamaño iba a ser el encaje de Bildu, pero he aquí… ¡Puigdemont!

Aunque parece una paradoja de efectos inasumibles la maquinaria de fabricación de vocabulario para emergencias electorales se puso en marcha y se eligieron dos palabras para hacer tragable el disparate: ‘plurinacionalidad’ y ‘progresista’. Este tipo de expresiones que no tienen un significado consolidado pueden servir para ganar tiempo porque mientras se les va descubriendo, unos u otros pueden aproximarlas a un sentido que les resulte más aceptable. Pero en cuanto se sometan a la primera prueba de tensión saltarán. Son mero atrezo de la jerga política.

‘Plurinacional’. Es conocido mi rechazo a la palabra ‘nación’ por su falta de precisión: fuera de un uso coloquial no se puede construir un razonamiento preciso. ¿Cómo se miden las naciones? ¿Cómo se verifica su existencia? Quienes las invocan presentan algunas propuestas no coincidentes, acomodadas a las conveniencias de cada usuario: nada aceptable en un contexto de discurso técnico jurídico.

A este problema de identificación de naciones (que creo que ya es suficientemente invalidante) añado otra objeción: los que hablan de plurinacionalidad con mayor intensidad sostienen una pluralidad nacional asimétrica. Entre unas y otras ‘naciones’ exigen que exista una diferencia esencial de concepto –naciones naturales, ‘per se’, naciones por delegación– cuya justificación está por explicarse.

Hay interlocutores, a los que tan generosa como infundadamente integramos en una mayoría de progreso, que sólo quieren escuchar palabras de humillación; no les satisfarán competencias, ni siquiera mejoras sustanciales de financiación si parecen una concesión. Piensan en términos de derechos del sujeto Cataluña. Se representan como el héroe que recupera lo que siempre les perteneció y fue arrebatado escalonada y constantemente mediante actos de fuerza desde 1412. Quieren restitución, no delegación. Reparación del daño.

La Transición consumió nuestro capital de conceptos políticos. Hace años que en España estamos caminando en un escenario político sin guion. Estamos atrapados entre modelos inservibles: unos en que todavía resuena la unidad de destino en lo universal, otros que niegan simplemente la existencia de España, a la que desposeen hasta del nombre. En medio, posiciones en las que abundan las ideas de que el federalismo es bello. No puede ser. No podemos seguir improvisando a golpe de palabras de argumentario y aportaciones breves, casi siempre urgentes, en medios de comunicación.

La fragilidad de la idea de plurinacionalidad intenta protegerse presentándola como ‘progresista’. Poca ayuda: también es una palabra sin significado propio; en el uso común supone la existencia de un camino y que cualquier avance en ese camino es hacia un estado mejor. Problemas: no hay pruebas de que ese camino exista; de hecho, en muchos temas, lo que sigue, lo porvenir, se espera vaya a ser peor que lo actual. Además intelectualmente la noción es rancia: participa de una idea de mejora permanente de las especies derivada de una mala lectura de Darwin. Por otra, tiene guasa que sea una idea desarrollada por santa Teresa de Jesús, y su camino de perfección.

La plurinacionalidad se presenta como previa a un federalismo progresista, pero es un avance fuera de calle y cuyo desconocido final, a la vista de los protagonistas, se intuye deslizante y escarpado. Progreso federal hacia un abismo: ‘federabismo’.

Habría que explorar un modelo de varios sujetos jurídico político colectivos, pero sin apriorismos ni puntos forzados o posiciones de ventaja intocables de partida; sin vincularlo al confuso concepto de nación. Negro sobre blanco. Escalonando los pasos. Con un par de generaciones por delante. Sin trampas.

Un día tuvimos como presidente de las Cortes al socialista Besteiro. ¿De verdad estamos en un camino de mejora, de progreso?

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza