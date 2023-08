Cartas: ¿Fichar? Sí, por supuesto

Leo en HERALDO (8 de agosto) que los diputados de las Cortes de Aragón han pactado no volver a fichar para cobrar las dietas. Ni un solo día. ¿Por qué?

Que ya no tienen que justificar sus gastos de viaje y desplazamientos, por lo cual suprimen el sistema que les obligaba –desde 2017– a fichar. ¿Por qué? Que se ha mantenido en secreto por parte de la presidenta de las Cortes y también por los ocho partidos con representación en la Cámara. ¿Por qué? Que no tienen que dar explicaciones, ni demostrar que acuden al palacio de la Aljafería o si se desplazan por el territorio por motivos de trabajo. ¿Por qué? Además de ser buen político hay que parecerlo. Suprimir esta norma se juzga, como ciudadano, como eliminar un pequeño filtro. ¿Cuál es el problema? Justificar la presencia y asistencia al trabajo debe ser obligado, lo que deriva en justificado. Todos los partidos de acuerdo. Eso está bien, que por primera vez todos se pongan de acuerdo. Lástima que no sea por intereses más importantes. Quizás sea por el calor pero me domina la duda de tan rápida y unánime decisión. ¿Esto es rigor y seriedad? Sólo deseo que la nueva medida no sea motivo de menos eficiencia en el trabajo. Hoy la política se mueve con demasiados vaivenes y muchos intereses partidistas para beneficio de los políticos. Muchas sospechas, alguna sombra. Porque el diputado debe ser ejemplar.

Jesús Añaños Vinué

ZARAGOZA

Gracias,muchas gracias

Gracias de todo corazón a todas las enfermeras, a las auxiliares, a la asistente social Mari Mar, a la doctora Artajona, al doctor López, por su experiencia y buena labor, por su paciencia, su cariño, su educación. Gracias, muchas gracias, a la segunda planta, de Medicina Interna, del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Gracias al equipo médico de urgencias por su rapidez y buen hacer, son maravillosos.

Ricardo Moreno Puértolas

ZARAGOZA

Los cariñosos perros salchicha

Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del ser humano. No seré yo quien discuta esta afirmación, puesto que es cierto. Lo que no se ha dicho es qué raza es la más fiel y cariñosa para convivir con el ser humano. Observando los perritos que pasean por la zona de Cesáreo Alierta y el paseo Independencia, me cruzo con varios pomerania, yorkshire, chihuahua; los más grandes, pastores alemanes o labradores. Pero el más llamativo me parece el teckel dachshund (sí, el perrito salchicha, como se le conoce coloquialmente). Me cruzo con dos teckel, una perrita de pelaje negro, muy cariñosa, y leal a su dueña, y otro de pelaje duro. Aunque son tan distintos entre sí por su apariencia, en el carácter son casi idénticos: cariñosos, leales, muy tranquilos y amorosos. Sin duda, si tuviera un perrito, dada mi condición de diabético y carácter tranquilo, sería un teckel. Y de nombre: Aston Martin.

Alejandro Garijo

ZARAGOZA

El dilemade los policías

Me contaba un amigo policía que muchas veces se encuentran indefensos ante los ataques de los violentos, ya sea en forma de insultos, amenazas o incluso agresiones físicas. Ellos, los policías, según lo que me explicó, no pueden hacer uso de todos los medios a su disposición, pues puede suponerles un problema, incluso de cárcel, si usan el arma, aunque sea en caso de ver peligrar su vida. Lo que les debilita a la hora de impedir actos vandálicos. El abuso del disparo fácil ocurría en los años de la dictadura de Franco, cuando las fuerzas de orden público podían usar el arma sin demasiado control o castigo. Pero el problema, comentaba mi amigo, es que la corrección ha llegado demasiado lejos y ahora cualquier policía o guardia civil, ante cualquier amenaza por parte de alguien con un arma blanca o de fuego, debe pensarse muy bien lo que hace, ya que sacar el arma le puede generar un problema grave. Disparar –me dice–, incluso en defensa propia, puede ser un desastre personal para un policía. Está muy bien ser garantistas y que se intente evitar problemas, pero no puede ser que los servidores públicos estén expuestos al peligro sin un margen de maniobra ante los delincuentes, siendo los encargados de mantener el orden y la protección de la ciudad y la asistencia al público en general. Si el castigo es menor para el incívico que para quienes intentan evitar los actos incívicos, razona mi amigo, creo que endurecer el Código penal para el delito de atentado contra agente de la autoridad evitaría algunos de los ataques que sufren los funcionarios de policía por parte de quienes impunemente los desafían sin ningún pudor ni temor. «Tengo una familia y hay días en que paso miedo», me dijo mi amigo al despedirse.

Daniel Gallardo Marín

GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

¿Es la conciencia nuestro mejor valor?

Como en un juego, trato de adjudicar un nombre a cada ficha, y hoy me sale esto: Política, «la abeja y la avispa liban las mismas flores, pero no logran la misma miel» (Joseph Joubert); religión, «con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver» (refrán judío); capital, «el instinto dicta el deber y la inteligencia los pretextos para eludirlo» (Marcel Proust); humanos todos, «raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo» (Vittorio Alfieri). Creo que el denominador en este juego puede ser la conciencia. ¿Nos imaginamos un mundo sometido a la inteligencia artificial?, ¿quién le hará frente? «Personas maduras que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal» (Hebreos 5:14). ¿Personas maduras?, ¿qué valor se le da a eso hoy? ¿Lo que está bien o lo que está mal?, ¿qué ventaja ofrece hoy, si hasta la Justicia ha de someterse a poderes sin conciencia? Vemos a líderes mundiales como al delincuente capaz de volver a presidir el país más poderoso del mundo, o a otro con el dedo en el botón nuclear, si no se hace su santa voluntad. Y los de a pie pueden acabar entendiendo que para sobrevivir conviene no darle vueltas a lo que está bien o lo que está mal. Sin embargo, eso no es sobrevivir, eso es vender lo más valioso del ser humano para seguir vivo. Pongo un ejemplo nada dramático: Al salir del supermercado me encuentro un billete de 20 euros. Al intentar agacharme para recogerlo, un individuo, más ágil que yo, se lanza, lo coge y se va. Le digo algo pero no vuelve la cabeza, entra en su coche y se larga sin escrúpulos. Si os digo que yo estaba dispuesto a entrar al supermercado con el billete y dejarlo en manos del encargado por si alguien lo reclamaba, ¿me creeríais?

José Luis Sancho Sánchez

ZARAGOZA