He cumplido años, pero no pienso decir cuántos. Para mi gusto, son demasiados, y no pienso celebrar semejante efemérides. No quiero que mis gentes más próximas se den el gustazo de celebrarlo.

Aunque imagino que alguno lo sabrá, porque hay mucha gente cotilla que le da morbo descubrir estas cosas, saber la viejuz del susodicho, o sea yo, y disfrutar de la misma. Pues que sepan que no pienso abrir estos días el ordenador, que he desconectado el móvil y el teléfono fijo para no tener que contestar a nadie. Y que me pienso largar a las islas Caimán para desconectar con todo, o incluso a las antípodas.

Ya estoy en las antípodas, al menos sentimentalmente, intelectualmente, porque mi intelecto está en horas bajas. Uno ya no sabe qué hacer con su vida, si entregarla a los dioses o ponerla al servicio de alguien, porque al servicio de uno mismo es muy aburrido. Además carece de sentido, porque al servicio propio es obvio, o sea un ‘non sense’, como el que perseguía el gato de Alicia en el país de las maravillas.

Es cierto, que las maravillas existen, la vida en sí misma es una maravilla, lo es desde el origen de los tiempos, desde que Eva consiguió que Adán se comiese la manzana, el origen de todos nuestros males… y bienes.

Y es que la vida es esto, bienes y males, aunque por el pesimismo atávico de los humanos sean los segundos los que nos parezcan los más permanentes.

Pero ya está bien de filosofar, si es que a lo anterior lo consideremos filosófico, que solamente es elucubrar sin ton ni son.

Pues sigamos con el ton y el son y digamos que el mundo va cada vez peor y, puestos en plan catastrofista, que no sé cuántos cumpleaños nos tocará celebrar, aceptando, como digo, que los cumpleaños sean una celebración.

El caso es que Giovanni, uno de mis chicos, se ha empeñado en que celebremos mi cumple, en un chino que está cerca de su casa, en el barrio de las Fuentes. Y que va a venir su hijita, a la que hace algún tiempo que no ve, por esas cosas de las gentes divorciadas. Y si viene María, que así se llama su hijita, no me quedará más remedio que acudir, porque yo también hace tiempo que no la veo, y casi no la voy a reconocer por lo mayor que se ha puesto. Y lo guapa, aunque guapa lo ha sido desde su nacimiento. Así que al final me tocará celebrar mi cumpleaños. Parece irremediable.

Hace unos cuantos días les hablé de la presentación de la revista ‘Crisis’, pero les hablé escasamente de la entrevista que le hice al pintor Jorge Gay. Nuestro querido artista lo es en grado sumo. Yo lo saludo siempre, o con frecuencia, porque somos vecinos y nos vemos por la calle, con el apelativo de genio, porque lo es. Y lo pongo en la terna de los grandes genios que en el mundo han sido: Miguel Ángel, Leonardo, Picasso, Sorolla… Vean si no su gran ‘fresco al grafito’ que tiene en el edificio de la DGA. Y adviertan ese rostro de su padre, que es la expresión máxima de su genialidad. Y no digo más porque no es necesario.

Así que ya les contaré, irremediablemente, cómo fue mi cumpleaños.