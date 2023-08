El veto parental

A Perplejo le sobrecoge pensar en el infinito poder de los educadores de extraescolares: ponen el pie en la clase y ya son capaces de revertir la identidad de género, la sexualidad e incluso la ideología de sus alumnos. Se deben sentir como los superhéroes de Marvel. Perplejo intuye el pavor en los ojos acongojados de esos padres que despiden a su hijo por la mañana sin saber si volverá con rastas, camiseta arcoíris o maquillaje, tal es el poder de las extraescolares. Al pobre Perplejo no le pasan estas cosas. Pasa seis horas al día con sus alumnos y a duras penas consigue que les guste leer. Estamos como para adoctrinar, oiga… Además, hoy se ha enterado de que el Consejo Escolar (donde hay padres y madres) y los sesenta profesores del instituto no tienen ni idea de lo que es bueno para el alumnado. Hoy ha leído que «los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos», como si muchos profes no dobláramos jornada en casa y en la escuela. La medida del veto parental es una soberana estupidez: lo que usted veta en la escuela (reglado y supervisado por profesionales) lo deja entrar por la gatera de la red y las redes. Y no se le ocurra poner ahí un cortafuegos. Le pido que sospeche, y no precisamente de la escuela sino de quien quiere apartarlo de ella: quien genera inseguridad suele vender protección. El precio es muy caro: dinamitar la confianza entre familia y escuela es el principio del fin. Va de pirómanos que le incitan a disparar al bombero.

Jorge Sanz Barajas es profesor y escritor