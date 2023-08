Se estrenó en Movistar hace dos años, pero la he descubierto ahora en la misma plataforma.

Su inicio en claroscuros, un viejo puente y un río de aguas marrones aunque no turbulentas, más la visión a lo lejos de varias fábricas inactivas, pueden resultar deprimentes. Pero ‘American rust’ acaba por atrapar, porque combina crisis social y económica, el drama del consumo de opiáceos, un crimen y una serie de personajes con garra suficiente para envolver al espectador. Dirigida en varios de sus nueve capítulos por un realizador tan competente como John Dahl (ha intervenido en otras series como ‘Homeland’, ‘The Americans’, ‘Californication’, ‘Billions’), ‘American rust’ ofrece uno de los retratos más sólidos y contundentes de la América que no figura en los programas turísticos. Todo en ella rezuma verdad, mostrando las vidas sin futuro de gente que, como dice uno de sus personajes, a los 18 años ya no tendría que seguir en un lugar tan pobre y triste. Un lugar que se conoce como el ‘cinturón del óxido’, esa zona en torno a Pensilvania que conoció épocas de trabajo y dinero hasta que las fábricas cerraron y se quedaron sin trabajo. Me molesta que no haya una segunda temporada, aunque si alguien quiere conocer el destino de sus personajes, puede acudir a la novela en que se basa, del mismo título, de Philip Meyer. Lo peor es que me quedo sin saber algo más del personaje llamado Alejandro, un español casado con una de las protagonistas, que tiene una empresa de importación de vinos en Nueva York, además de viñedos en España. Y, lo mejor de todo: sus padres viven en Zaragoza (la nuestra).