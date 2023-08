Lo que no queremos

Mosquea que alguien que ha inventado algo vaya por ahí diciendo que se le ha ido de las manos.

Eso es lo que hizo Sam Altman, fundador de Chat GPT. Igual solo quería llamar la atención, pero es que son más de 30.000 los expertos que nos advierten de los peligros de la inteligencia artificial (IA). No, no me miren así, es lo que dicen. Y sí, son muchos. Muchísimos. El último, el filósofo Nick Bostrom, del Instituto para el Futuro de la Humanidad, de la Universidad de Oxford, que cree que la IA dará lugar a seres posthumanos. Por mi parte, no quiero que un algoritmo conduzca mi coche, ni que ningún responsable de Sanidad vuelva a decir jamás que van a ahorrarse 3.000 millones de euros porque la IA evitará muchas consultas médicas. Si cometo una fechoría y tengo que rendir cuentas, prefiero hacerlo ante un juez, un ser humano de los de toda la vida, vaya. Me refiero a uno de esos seres humanos que igual han discutido con su pareja antes de pilotar un avión (ojalá la disputa haya sido banal, por el bien de los pasajeros), de esos a los que les duele la cabeza (espero que, si va a operarme, se haya tomado antes un ibuprofeno). No quiero que la IA decida que el nivel de deuda es una locura (que lo es) y cometa una locura aún mayor (que lo sería) dejando secos los servicios públicos. Ni que nos deje sin trabajo, ni que piense por mí. Tampoco quiero que me tengan geolocalizado, estoy de vacaciones. Posdata: esta columna la he escrito yo, no una máquina. Palabra. Feliz verano.

Javier Sebastián es escritor