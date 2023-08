Debate e investidura

Tras un debate animado y combativo, en el que los partidos de izquierda reprocharon sobre todo al candidato su alianza con Vox, Jorge Azcón recibió ayer la investidura como presidente del Gobierno aragonés con 36 votos favorables, los del PP, Vox y el PAR, dos por encima de la mayoría absoluta en las Cortes.

Se verifica así el cambio de ciclo y comienza una andadura en la que Azcón tendrá que demostrar que sus fórmulas son válidas y que es capaz de mantener unido y centrado el Gobierno de coalición que va a presidir.

Azcón, que como líder del centro-derecha ganó con claridad pero sin mayoría absoluta las elecciones del 28 de mayo, ha tenido que negociar con Vox la formación de un Gobierno de coalición. Y esa alianza fue ayer el objeto de la mayoría de las críticas que recibió por parte del PSOE, CHA, Podemos e IU. Será una de las tareas del presidente asegurarse de que su Gabinete se mueve en la centralidad, con planteamientos que no susciten el rechazo de la mayoría social. Los representantes de la izquierda censuraron también las rebajas fiscales anunciadas así como el apoyo en el sector privado para las políticas educativa y sanitaria, medidas que los ciudadanos habrán de juzgar en función de cuáles sean sus resultados para el funcionamiento de unos servicios públicos que todos valoran como esenciales. Azcón se defendió con energía, contraatacando y dando lugar a un debate vivo, que seguramente refleja las posiciones enfrentadas que marcarán el curso de la legislatura en las Cortes aragonesas. Discrepancias que no debieran impedir que, al menos en algunos asuntos de especial importancia, se pudiera llegar a acuerdos transversales. Será también función del nuevo presidente favorecer un clima de diálogo, en el que la dialéctica política no transmita a la sociedad una crispación innecesaria. Jorge Azcón tiene una compleja labor por delante.