Cartas: Desaparecen árboles

Cómo puede ser que en Zaragoza capital desaparezcan los arboles a causa de las obras de peatonalización de calles o reformas de plazas? Esas actuaciones la convierten en una ciudad inhumana. Y va en contra del medio ambiente, menos vegetación, por tanto menos lluvia. Y es importante para la vida del ser humano. No se en qué piensan los políticos a la hora de ejecutar los proyectos que afectan a las personas. No se concibe un banco en una calle o avenida o plaza y que no existan arboles en esas zonas para dar sombra a la ciudadanía.

Pascual Enrique Gimeno García

Zaragoza

Una visión delas elecciones

Visión de las elecciones de una electora. En primer lugar y pese a quien pese, el pueblo español mayoritariamente ha votado por un cambio y ha votado un rechazo a las políticas y la gestión del Gobierno de Sánchez. En cuanto a Sumar, parece que la señora Díaz no ha escuchado al Sr. Iglesias, que muy acertadamente la ha puesto en su sitio, y ese sitio es justo detrás de Vox, puesto que ha sacado, con tanta suma, mucho peor resultado del que tuvo Podemos. Por otro lado, analizando la campaña electoral, vemos cómo ha jugado de sucio la izquierda. Primero, sacando esa foto de Feijóo de hace 30 años, siendo que ha obtenido cuatro mayorías absolutas en la comunidad en la que se hizo esa foto. En segundo lugar, la demonización del partido Vox, cuando lo más importante que tienen en común PP y Vox, y el electorado de ambos es: 1.- El rechazo a Sánchez, sus leyes, sus políticas, su gestión, y sus aliados: malversadores, golpistas y corruptos; 2:- su política fiscal, pues la del Gobierno de Sánchez puede llamarse un infierno fiscal, siendo aún peor en Aragón. Sra. Alegría, aquí también han perdido. No se pueden subir tanto los impuestos, empobreciendo a los ciudadanos, haciendo que la inversión huya y las empresas lleven su sede fiscal fuera de Aragón. A los electores, cómo llamen en un partido u otro a la violencia nos da igual, siempre que se considere un delito y se castigue al delincuente. Y ante todo, no se hagan leyes para favorecer a malversadores, golpistas, violadores y mafias ocupas. Por otro lado, ¿no hubiera sido mejor dedicar el dinero de publicidad del Ministerio de Igualdad a dar cursos a mujeres que dependen económicamente de sus maltratadores, dándoles la posibilidad de una independencia económica, y en alquileres de pisos para que estas mujeres no tuvieran que convivir con su maltratador?

María Hidalgo ZARAGOZA

Los servicios públicos

A los políticos se les llena la boca ofreciendo falsas verdades, o mentiras en estado puro. Ahora nos ofrecen privatizar servicios fundamentales para mejorarlos, la sanidad y la enseñanza, junto a reducir impuestos. ¡Qué bien suena! , pero yo no conozco a una empresa que trabaje a pérdidas, es decir que pretender gastar menos y mejorar los servicios, eso no se lo cree ni el que asó la manteca, y para ahorrar en servicios fundamentales la solución no es privatizar, ya que la única empresa capaz de asumir pérdidas en servicios públicos sin deterioro es el Gobierno de la nación. Y hasta cometen la desfachatez de fijar plazos de atención. Señor presidente de la Comunidad, se lo recordaré, claro que usted ya tendrá preparado a quién echarle la culpa.

Luis Antonio Vallés Gascón

ZARAGOZA

Hay unanueva adicción

Si preguntan, ¿hay en los países desarrollados una nueva adicción? Pues la respuesta es que sí. Ya había conductas adictivas: compras, bulimia, sexo, juegos y trabajo excesivo por tenerlo como fin y no como medio, drogas, alcohol; y ahora, adicción seducción a internet, que tiende a regular la organización de la vida, la educación, las costumbres, que parece que está generando personas de voluntad débil, esclavos de caprichos y deseos cambiantes, al decir de Rubén Darío, yugo pesado. Una vida humana digna exige no ceder ante las seducciones que pueden destruirnos como personas. Así que prudencia ante estos medios visuales, que son como gavilanes al acecho de palomas. Una persona bien digna y humana debe ser como un lago de montaña: generosa, serena, transparente, pura, equilibrada y pacífica. El lago generoso jamás niega el agua al pato viajero, al cuervo sediento. Un lago sereno ofrece sus inalterables aguas azules. El lago puro es como el viento, la nieve, la lluvia y la nube: el lago es equilibrado, vive unido a la madre Naturaleza, moderado, ajeno a la exageración. Es pacífico el lago, con nadie se relaciona agresivo, a todos induce con mucho su comportamiento suave. Mucho bien nos hace la Naturaleza, porque al decir de Cervantes es «el mayordomo del verdadero Dios, criador del cielo y de la tierra».

Teófilo Marco Estella

EL GRADO (HUESCA)

¿A dónde va la política española?

En España, las ideologías llamadas comúnmente izquierda y derecha están casi siempre en empate técnico, una diferencia tan estrecha que dependen de un diputado más o menos para formar gobierno. El PSOE tiene una oportunidad si junta a todos los partidos de izquierda, nacionalistas, independentistas y todos que van a sacar provecho de esta situación vendiendo sus votos: que le perdonen la deuda a Cataluña, el perdón a Puigdemont, después vendrán con la independencia, los corruptos Pujol, etc., y los nacionalistas vascos, que les den dinero, que saquen de la cárcel a los etarras, todos están esperando repartirse el dinero entre unos pocos y tres o cuatro comunidades. Hay mayoría de ciudadanos que apuestan por que gobiernen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, sería lo correcto, ganarían España y los españoles. Que preparen un buen programa de gobierno para la gran mayoría de españoles, centro izquierda y centro derecha, con un buen equilibrio entre empresarios, trabajadores y pensionistas, los cuales son imprescindibles. Si no son capaces de ponerse de acuerdo los dos grandes partidos, que tienen más cosas que les unen de las que les separan, sería lo más inteligente abstenerse para la investidura de Feijóo, haciendo una oposición constructiva y digna que los podría poner en mejores posiciones para ganar las próximas elecciones, demostrando mejor gestión, más responsable seria y coherente, demostrando su buen programa para evitar hipotecar España, económicamente, políticamente, a todos estos aprovechados que hacen leña de los árboles caídos. No soy de izquierdas ni de derechas, soy como la gran mayoría, del centro democrático, con capacidad para valorar el mal y el bien, por sentido común, que entendemos todos, el cual parece que es el menos común de los sentidos en estos tiempos.

Mariano Remiro Monteagudo ÉPILA