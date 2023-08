Vacaciones en el mar

Las noticias de estos días me traen a la memoria dos libros, ‘Ellis Island’ de Georges Perec y ‘Brooklyn’ de Colm Tóibin, que hablan de la llegada de la inmigración europea a los Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX: dieciséis millones de europeos buscaron refugio en la tierra de las libertades cuando en la suya propia no podían comer. Tras muchos días en el mar, lo primero que divisaban era la isla de Ellis, un islote en el puerto de Nueva York donde los retenían hasta decidir si se les concedía la entrada. Los dos autores subrayan la indignidad y la falta de humanidad con la que eran tratados.

He recordado estas novelas al escuchar la existencia del Bibby Stockholm, el buque que ha fletado el Reino Unido en la isla de Portland para que los llegados al país de forma irregular no pisen suelo británico y que con su nueva ley de inmigración no puedan solicitar ser acogidos. A veces es un barco; otras veces es una valla, o un muro. Pero de nuevo es la misma indignidad que hace un siglo.

Quienes nacimos a finales del siglo XX hemos crecido dando por hecho que muchos de los derechos que se conquistaron durante ese siglo estaban ganados para siempre y no volverían a ser cuestionados, que una vez aprendidas las lecciones de la Historia no las repetiríamos, que la humanidad intentaría ser siempre mejor. Pero la realidad, desagradable, asoma por muchos flancos y nos recuerda la frágil estructura en la que se asientan estos derechos y la asombrosa facilidad con la que podemos perderlos.