En ‘Marzuca para dos muertos’ Camilo José Cela describe las nueve señales que permiten identificar al hijo puta. Esas –y otras– eran cosas de don Camilo que a mí no me interesan demasiado. Me parece mucho más útil ofrecer una serie de pistas que ayuden a distinguir a la gente buena, esas personas que sin pretenderlo nos hacen la vida más hermosa.

El asunto es tan importante que, para no formular estas evidencias basándome exclusivamente en mi opinión, pregunté en Twitter. El resumen del medio centenar de respuestas que recibí es el que ofrezco seguidamente. A las buenas personas se las distingue por su mirada y por cómo tratan al camarero, no llevan cuentas del mal, no piden nada a cambio, son sencillas y honestas, luminosas, están en nuestra vida sin hacer ruido y cuando desaparecen dejan un vacío difícil de llenar, el alma los detecta y algo te dice, inmediatamente, que puedes confiar en ellas. Las buenas personas piensan en los demás, sonríen, escuchan, mantienen un riguroso desorden en el corazón, no maltratan ni con el pensamiento, respetan todas las opiniones, dicen por favor y gracias, dan sin preguntar, se ponen en el lugar del otro, son atentas, consideradas, compasivas y cariñosas sin imposturas ni fingimientos, no juzgan permanentemente, procuran la felicidad de quienes los rodean, suman y no restan en tu vida, se alegran cuando te pasan cosas bonitas y te acompañan cuando vienen mal dadas, buscan el bien común por encima de sus intereses particulares y dan abrazos muy largos. Dicho queda.