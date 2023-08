Remembranzas

El paso del tiempo es tiempo de paso: Heno de Pravia, el Libro Gordo de Petete, el catecismo escolar, los Sugus, Varón Dandy, los juegos reunidos Geyper, la carta de ajuste, el Exin Castillos, la Mirinda de naranja, el pan con vino tinto y azúcar. Los jóvenes no me entenderán, pero tampoco es grave.

La libertad no se define, se ejerce: la Guardia Mora, la entrada bajo palio, la generalísima pesca del campanu, la asignatura de Formación del espíritu nacional, el sindicato vertical, la sección femenina, el NO-DO, la pena de muerte. Los jóvenes no me entenderán, y esto sí es preocupante.

El que mucho tiene poco abarca… y dime de qué careces y te diré quién eres. Jugar al ping-pong con pelota de rugby, hacer parejas de tres: ¡galimatías poliédrico y plenipotenciario!

Solo se puede llegar a renunciar a aquello que uno posee. Yo no puedo renunciar a un lingote de oro, a un apartamento en Punta Cana, a una entrada para el concierto de Año Nuevo en Viena, a un Rolex de brillantes. Pero sí hay cosas de las que nunca desistiré: la libertad conquistada, la justicia acumulada, el antirracismo arraigado, la ética de la balanza, el repudio del fascismo… el vino blanco y el queso. Con las cosas del comer no se juega. Con los principios no se juega… ni se pacta, ni se mercadea, ni se intercambian cromos ni poltronas. Jugar al ajedrez con la muerte es prerrogativa de Bergman, jugar a salvar patrias no es prerrogativa de nadie.

Como diría el loco: cualquier tiempo pasado ¡me tiene asustado!

David Serrano-Dolader Profesor de la Universidad de Zaragoza