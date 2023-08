Quedarse con lo bueno

Es usted una persona decente. No se abalanza sobre las puertas cuando coincide con otro humano en un acceso, no estornuda en la oreja al personal, no trata de opacar las anécdotas ajenas con las propias y tampoco las hincha cuando las suyas son menos divertidas. No es envidioso con el éxito de otros, no secuestró esa bonoloto compartida a tres y premiada con 423 euros porque ‘paqué, si total, no van a salir de pobres’. La vida le sonríe un montón, tiene euretes en la (las) cuentas y se da caprichos dos o tres veces al año en forma de billetes aéreos y habitaciones dobles con cama ‘king size’ y ducha escocesa para ver ópera en la Scala, la nueva expo de la Tate (estoy a punto de decir ‘aquí hay tomate’, pero no, me aguanto: la de Londres) o el atardecer en Los Roques, ahora que ya no paran los cruceros del vulgo, todos para Ocho Ríos, pobres.

Sigo. Le cuadra la etiqueta de gente concienciada, es socio de dos oenegés, no les ladra a los chavales de las carpetas por el Paseo de la Independencia, ni a los vendedores de seguros por teléfono, aunque le han levantado de la siesta varias veces. No ha denunciado al vecino que toca la guitarra los martes a las 2 de la mañana, porque el pobre parece estar pasando por una depresión supina.

Tampoco se cree usted perseguido por la sociedad debido a sus opiniones políticas, que difieren de las esgrimidas por la mitad de la población, más o menos. No tiene intolerancia a la lactosa, ni es diabético, ni celíaco, ni se le ha muerto aún el loro que habla tan bien y ladra como un ‘collie’. Entonces, a ver, por un quítame allá esas pajas, un dislate sin importancia, ¿de verdad está usted pensando tan seriamente en la venganza, alma de cántaro?