Resiliencia vs. elasticidad

Siendo estudiante universitario supe por el diccionario de inglés que ‘resilience’ significaba: "1. Elasticidad, 2. Capacidad de recuperación y 3. Capacidad de adaptación". Años antes ya sabía por la Física de Bachiller que ‘elasticidad’ es "la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que lo deformaba" (DRAE). Pero la elasticidad saltó de la Física a otros campos: al habla coloquial (eso que dices es muy elástico), a la Economía (elasticidad demanda-precio), a la Osteopatía (elasticidad de los huesos), a la Ecología, etc.

Vayamos a la Ecología. En la universidad he dado clases de Ecología durante décadas y puedo asegurar que en España hemos llamado siempre elasticidad a la característica de algunos ecosistemas para ‘recuperarse’ con más o menos rapidez tras una ‘perturbación’ natural o artificial (un incendio, una sequía, etc.). Por ejemplo, el bosque mediterráneo, una formación natural con alta biodiversidad y adaptada a un clima seco y con caída de rayos en verano, tiene elasticidad y se recupera relativamente bien tras un incendio. En cambio, una repoblación forestal de pinos (que es una formación artificial, no un bosque) y con nula biodiversidad (un cultivo de árboles), no tiene elasticidad y su recuperación tras un incendio es muy difícil.

Hace bastantes años me topé, como revisor de un artículo científico sobre ciertos bosques, en el que habían adoptado literalmente del inglés no solo resiliencia sino también ‘disturbancia’ (perturbación en inglés se dice ‘disturbance’). Recusé ambos vocablos por inexistentes en español. Sólo me aceptaron lo de disturbancia y lo cambiaron por ‘disturbio’. ¡Nivelazo! Disturbio es una "alteración de la paz y la concordia" (DRAE), es decir que solo hay disturbios entre seres humanos pero no entre árboles. Cuando se escribe en español es conveniente saber español. En España y en Ecología, la palabra resiliencia tiene cuatro días, pero casi todos los ecólogos han renunciado a la elasticidad y a la capacidad de recuperación.

En inglés y en Medicina la ‘resilience’ también se usa como la capacidad de alguien para recuperarse de una enfermedad. Pero fueron la Psiquiatría y la Psicología la puerta de entrada triunfal de la resiliencia en el español, aplicada a quienes tras una depresión u otro trastorno psicológico se recuperan relativamente bien. Ya no hay artículo de Psicología donde la resiliencia no aparezca unas cuantas veces.

Ecólogos, psiquiatras y psicólogos parecen arrobados con la resiliencia. La expresión ‘capacidad de recuperación’ la entiende todo el mundo mientras que el pueblo llano no sabe qué significa resiliencia. A la élite culta siempre le ha gustado usar una jerga fuera del alcance del pueblo y, además, los neologismos prestados de otras lenguas dan brillo y esplendor. Y, claro, del mundo científico la resiliencia ha pasado pronto a otros ámbitos: "La resiliencia es parte intrínseca de Venecia", "la resiliencia es vital para el éxito de cualquier economía", "construcciones resilientes al cambio climático", etc.

Este éxito apabullante de resiliencia obligó (?) a la RAE a incorporarlo a su Diccionario en 2014 con las siguientes acepciones: "1. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. 2. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido". Es decir, nada nuevo ni diferente de ‘elasticidad’ ni de ‘capacidad de recuperación’. Pero ahora cualquier memez se convierte en relevante si la calificas de resiliente. Y esto resulta también muy útil en Política. El 30 de abril de 2021 el Gobierno de España envió a Bruselas su ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia’. Si, según la RAE, resiliencia quiere decir recuperación, una de dos, o en el título del Plan hay una redundancia o ¿qué cosa distinta a recuperación quiere decir el Gobierno con su resiliencia?

‘Resiliencia’ es un vocablo espantoso e innecesario. Y ya cargante.

Carlos Ferrer Benimeli es profesor jubilado de la Universidad de Zaragoza; este artículo es un extracto de su libro ‘Topicazos, gracietas y cursiladas. Las gilipolleces nos invaden’