Nunca fui muy de muñecas, aunque nunca me faltaron. En la España de mi infancia había muchas y bonitas, aunque la única que recuerdo entre aquellas que tuve fue una preciosidad que me regalaron y que llegó desde Estados Unidos. Para las costumbres españolas de la época, era una muñeca sorprendente, moderna, con formas, con pechos bien modelados incluso, unos ojos azules impresionantes, unos labios insinuantes y una melena rubia tipo Marilyn Monroe. Yo, morena y con rizos, siempre soñé con que algún día tendría un pelo igual. Confieso que no me acuerdo del nombre que le di, pero sí de su vestido azul, el único que tenía, y que yo cuidaba más que mi propia ropa. Con sus curvas, no era fácil encontrarle un traje a su medida y tampoco podía dejarla sin ropa. Siempre he estado convencida de que mi madre nunca se fijó bien ni en las formas ni en los pechos de mi muñeca. De ser así, me la habría censurado. Estos días recuerdo mucho a mi muñeca, pensando si pudo ser una alternativa a la Barbie que imaginó la empresaria Ruth Handler y produjo Mattel, convirtiéndose en todo un fenómeno que dura décadas. Muestra de ello es el éxito que, por distintas razones y marketing al margen, está teniendo la película que se ha hecho sobre la misma y la marea rosa que ha llegado a los cines. Se ha escrito ya tanto sobre la Barbie y el Ken de película, se ha dicho tanto sobre lo que ambos representan y pueden transmitir que poco queda por añadir, excepto el gusto que da ver salas a rebosar de público que apuesta por personajes imaginarios y con ganas de pasarlo bien. Son, eso, la marea rosa.