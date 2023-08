Fue José María Hernández de la Torre quien me recibió, el 26 de diciembre de 1986, cuando comencé a trabajar en el Gobierno de Aragón, tras aprobar las primeras oposiciones convocadas por la administración autonómica. Entonces no era extraño que un director general de la Función Pública y expresidente de Aragón (aunque lo fuera durante la etapa preautonómica, brevemente y en funciones) acompañara a una simple empleada pública a su puesto de trabajo. "He revisado los perfiles de quienes habéis solicitado plaza en el Departamento de Presidencia, y creo que estarás bien en una unidad recién creada, de apoyo a la Presidencia", recuerdo que me dijo. Le seguí hasta ‘el palomar’ de la sede de la plaza de los Sitios, y siempre agradecí su buen ojo, tal y como pasado el tiempo una vez me atreví a decirle, porque, en unos meses, con la convocatoria de las segundas elecciones autonómicas y primeras que se organizaban directamente desde la propia institución, mi entonces jefe, Rafael Fernández Ordóñez, me invitó a trabajar en la Unidad Electoral, y poco después a trasladarme al Gabinete –el mundo era más pequeño–, hoy Dirección de Comunicación. Hace unos días el último equipo de cuantos he tenido el privilegio de trabajar nos reunimos a comer, antes de la diáspora. Hemos trabajado duro, y esta vez yo también me voy, tras casi 37 años aprendiendo a comprender, a través de los profundos cambios de los medios de comunicación, cómo se han transformado nuestras vidas. Sé que he sido afortunada.

Luisa Miñana es narradora y poeta