No decir nada

El tiempo pasa inexorable y el mes discurre rápido como si el tiempo fuera un río de aguas turbulentas. Tengo que escribir esta columna y recurro a la improvisación, como Lope de Vega con el famoso soneto a Violante. Pienso que ante un nombre así, no es difícil que te salga un soneto o incluso una égloga. También pienso en sobre qué podría escribir hoy. ¿Sobre las elecciones y los pactos postelectorales? El Olimpo entero me libre de tal desatino; se me pasó el tiempo de jugar a ser adivina, o de intentar entender más allá de la física cuántica o del origen del universo. Las cosas más difíciles se las dejo a los tertulianos que de todo saben y de todo pontifican tras mirarse el ombligo del que supongo sale la voz de las sibilas. ¿Sobre las tormentas, inundaciones y el tiempo extremo? Para eso ya están los meteorólogos y los grabadores de decenas de vídeos que circularon por las redes durante y después del diluvio. ¿Sobre los incendios que asolan las islas y las costas del Mediterráneo? No seré yo quien haga propaganda de imbéciles, de pirómanos, y de imbéciles pirómanos. ¿Sobre los turistas que llenan ciudades con camisetas de tirantes y pantalones cortos, y playas con ganas de coleccionar monumentos y cáncer de piel? Tampoco seré yo quien opine: hubo un tiempo en que también coleccionaba monumentos con avidez y me tendía al sol para intentar broncearme. El tiempo pasa, nos transforma y desordena, y yo, como Lope, pero sin Violante, he terminado esta columna sin decir nada.

Ana Alcolea Escritora, premio de las Letras Aragonesas 2019