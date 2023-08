Un triunfo verdadero

Eran las fiestas del pueblo de mi abuelo y en el pregón se había anunciado que esa tarde iba a celebrarse una serie de juegos tradicionales, así que mis padres fueron a preguntar a la plaza y, aunque no debía de tener más de tres años, me apuntaron a la carrera de la cuchara y el huevo. De la carrera no recuerdo nada, pero en cambio no he olvidado el momento en que mi padre me tendió la medalla que había ganado. Era tan grande. Pesaba tanto. Y cómo brillaba. Me hizo tanta ilusión… Al volver al colegio, y en realidad durante varios cursos, me dediqué a enseñarla a mis amigas, a mi tutora, al universo. La guardaba en mi caja de tesoros y a la menor oportunidad, ¡bling!, me la colgaba al cuello. Nunca nadie ha debido de dar tanto valor a un triunfo semejante. Pero en una ocasión, estando ya en el instituto y habiendo casi olvidado, por desgracia, la caja y los tesoros, vi una cinta de VHS que comenzaba con unas imágenes en las que se me reconocía en la plaza del pueblo, colocándome primero la cuchara y luego el huevo, rodeada de niños y niñas mucho mayores, esperando el pistoletazo de salida, ¡bang!, y siendo superada por el resto de los participantes, llegando a la meta la última, sin el huevo y con cara de no estar entendiendo nada. Ajenos al desastre, mis padres y mis abuelos me aplaudían. Entonces puse el vídeo en pausa, busqué la caja y tomé el tesoro entre mis manos: ‘Scouts. 1973’. Claro que siempre había sabido que el dorso de la medalla decía lo que decía. Y que en 1973 no había ni nacido. Y que tampoco era ‘scout’. Pero en una historia no todas las piezas tienen por qué encajar y yo eso lo tenía clarísimo.