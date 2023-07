Hoy les propongo cambiar el ‘qué dirán’ por ‘qué diré’. Yo ya lo hago. Desde hace meses, no vayan a creer que desde siempre. ¡Ojalá! Otro gallo me habría cantado. Durante mucho tiempo he vivido sometida a la insolente esclavitud del ‘qué dirán’.

Me liberé de ella de un día para otro, como quien deja de fumar: de golpe, porque gradualmente no es eficaz. Del ‘qué dirán’ hay que despojarse de manera abrupta, no poco a poco. Hoy es el día perfecto para hacerlo. ¡Ya! Suspensión brusca y para siempre. ¡Y a palo seco! No lo piensen más.

Tan pernicioso es para la mente y para el espíritu el ‘qué dirán’ como el tabaco lo es para el cuerpo. Además, para el primero no hay síndrome de abstinencia, si acaso, algún amago de caer de nuevo en el infierno de adaptarse a lo que esperan de uno. Este peligro sobreviene cuando se va a hacer algo diferente a lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer toda la vida por el afán de encajar, por miedo al rechazo, al ridículo, a que alguien se enfade o se sienta mal; por ejemplo: llevar la contraria, negarse, defender una postura, esconder nuestra valía y nuestros valores, etc.

Inmediatamente notarán los beneficios, internos y externos, de liberarse del ‘qué dirán’. La mirada se relaja, se duerme mejor, mejora el sentido del humor y la confianza en uno mismo, y las relaciones son más sinceras. Una vez que hayan superado la primera y única etapa, es difícil que vuelvan a caer en la tentación porque no querrán volver a poner barreras a sus planes, a sus proyectos, a su libertad. No querrán someterse a nadie, volver a ser esclavos.

Y aunque es bueno dejarlo a palo seco, sin aderezos, yo les sugiero que, si les asalta el pensamiento el ‘que dirán’, lo cambian por ‘qué diré’: qué diré para que nos sintamos más a gusto, para que disfrutemos. El propósito de la vida se encuentra en los demás. En nosotros está lo que nos gusta, lo que sabemos hacer, y unir esto con los demás es el propósito. A mí me gusta escribir y mi propósito es que ustedes disfruten con mis textos. Acepto que no van a gustarles a todos, pero ser aprobados por todo el mundo no es necesario para sobrevivir ni para prosperar. Además, nadie es perfecto.