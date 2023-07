La letra menuda

Por una vez es cierto que tienes una legión de amigos que hoy lloran tu marcha. ‘Casa Emilio’ siempre ha tenido un corazón tan inmenso que te echaremos mucho de menos desde cualquier rincón de la buena gente, la cultura, la política y sobre todo de los más desfavorecidos.

Sí, esas personas anónimas a las que desde tiempos de tus padres les brindabais (a través de la parroquia del Portillo) calor, conversación y comida como un comensal más de vuestro restaurante. Una familia de ‘comunistas’ de los de antes… que siempre acordasteis con los curas de vuestro barrio a quién podíais ayudar.

Mi familia, no puede estar más agradecida con vosotros. Tu padre y el mío se pasaron la vida escribiendo ecuaciones en los manteles de papel de vuestro restaurante. Los dos querrían haber sido matemáticos; pero cosas de la vida y la postguerra acabaron el tuyo en el negocio familiar y el mío médico. Como sois así, tu querido padre, sabiendo que el mío estaba muy delicado de salud, aparecía muchas mañanas en nuestra casa, con una buena rodaja de merluza, envuelta en una hoja del Heraldo de Aragón.

Mis hijos y yo nos hemos criado en la avenida de Madrid, 5, entre vuestros fogones. Hemos celebrado con vosotros infinidad de historias. Yo he visto en tu comedor en la famosa ‘mesa redonda’ a Santiago Carrillo, Vicente Cazcarra, Fidel Ibáñez y Ramón Tamames. En la mesa de al lado a mis padres y a mis tíos; y en la de enfrente al responsable de la Base Americana cenándose unos jarretes encantado de la vida frente a un cartel de ‘Yankees go home’ de la época. Todos contentos y respetándose. Tengo hasta cartas del administrador de ‘Andalán’ citándonos a cenar en tu casa, y para acceder había que decir una contraseña. Y en el piso de abajo cenaban unos polis de la secreta… Y todos tan contentos.

Tu pandilla de Eduardo González, Rosi, Maribel, Antonio, Mariano Cariñena, todo ese grupo espectacular del Teatro Estable me enseñaron de la vida unas cuantas cosas impagables, para poder transitar con dignidad aún en los escenarios más adversos.

Me ha escrito Carlos Forcadell informando de tu fallecimiento. Y me he ido a una pescadería a comprar un trozo de merluza para ver si me salía tu estupenda ‘albardada’. Me ha salido una porquería rebozada de lágrimas. Gracias por haber sido mi amigo tantos años y en tantas aventuras.