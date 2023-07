La cancha de baloncesto es en realidad un rectángulo de cemento en el que hay una única canasta crecida, como una planta de alcantarilla, entre edificios destartalados. Desde que empezó el verano, Jon pasa allí todas las tardes, con su gastada pelota de básquet, hasta que se encienden las farolas.

Jon acaba de cumplir once años, sus padres son senegaleses y jamás ha oído hablar de Larry Bird ni de Magic Johnson. A Michael Jordan, en cambio, sí lo conoce, y también a LeBron James. Su equipo favorito son los San Antonio Spurs. Yo soy de los Boston Celtics, le digo, con cierto orgullo ‘vintage’. Mi hijo y yo jugamos con Jon algunas tardes, y los tres lo pasamos bien, aunque mi hijo, todo hay que decirlo, prefiere jugar a fútbol en ese mismo solar con Ibrahim y Mohamed, dos futuras estrellas del Real Zaragoza criadas en El Gancho.

Jugar solo a baloncesto forja el carácter mucho más que las tardes de los domingos. Hablo por experiencia. Yo pasé muchas mañanas y muchas tardes de mi infancia y de mi primera adolescencia jugando solo, bajo el ciego sol aragonés, en la cancha de básquet que había en mi pueblo en el patio de la escuela. Ese monólogo deportivo me ayudaba a pensar el mundo, a pensar la vida y a pensarme a mí mismo. Y nunca me cansaba ni me aburría.

Cuando escribo es como si siguiera lanzando la pelota a la canasta en aquella solitaria cancha de pueblo, sin ningún jugador rival que me presione o que me haga un tapón y sin ningún árbitro que me cuente los pasos y me sancione. Es más: yo siempre he aspirado a escribir como Larry Bird jugaba a baloncesto. Sin esfuerzo aparente. Con elevación, elegancia y entusiasmo.