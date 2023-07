¿Posible o imposible?

La única posibilidad de que el Partido Popular forme gobierno en España es que los socialistas se lo permitan. Después de los primeros contactos entre partidos ha quedado clarísimo. ¿Es posible que ocurra, que el PSOE se abstenga para dar paso a un presidente del PP y evitar el bloqueo?

Es difícil desde luego, aunque quizás no imposible. Recordemos que ya ocurrió en octubre de 2016, aunque previamente los socialistas tuvieron que ‘relevar’ de la secretaría general a un Pedro Sánchez atrincherado en el ‘no es no’. ¿Podría repetirse la defenestración de Sánchez? ¿Cabe esperar que Sánchez renuncie a la estrecha pero real posibilidad que tiene de seguir en la Moncloa? El PNV, Bildu y ERC ya le han ofrecido sus votos, por precios que seguramente no le parecerán excesivos a quien ya indultó a los golpistas del ‘procés’ y acercó a su casa a terroristas faltos de todo arrepentimiento. Pero necesita también el plácet de Puigdemont, y un pacto con el prófugo podría ser un sapo demasiado difícil de tragar, y sobre todo de vender, incluso para Sánchez. Por otra parte, los resultados electorales, que han sido malos para todos los partidos (salvo para Bildu) están generando brechas en todos ellos, y no pocos liderazgos comienzan a ser puestos en cuestión. La situación es complicada y confusa, inesperada, y no ofrece ni al PP ni al PSOE una salida fácil y digna. En circunstancias así puede haber movimientos sorprendentes, lo que era imposible empieza a no parecerlo tanto. Todos dicen que no quieren repetir las elecciones, pero esa posibilidad resuena y algunos tal vez empiezan a verla como deseable. Un acuerdo entre el PP y el PSOE parece descartado, ¿no?; pero... quién sabe, igual no del todo.

