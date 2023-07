La Tierra no es redonda...

Ni la Tierra es redonda ni el núcleo gira en sentido contrario», lo dice el profesor de Geodinámica Antonio Casas, muy apreciado por sus compañeros geólogos, y yo no pienso llevarle la contraria, sino muy al contrario. La Tierra es helicoidal, y sobre su giro diré algo porque la explicación es un poco complicada, al menos para mí que soy un analfabeto en estas lídes, y en muchas otras.

Casas, al que hace unas fechas entrevistaba en estas páginas nuestro Raúl Lahoz, decía, respecto al segundo asunto, que el planeta Tierra está compuesto de capas, casi como una cebolla (esto lo digo yo). Tenemos la cáscara del huevo (esto lo dice él), la corteza terrestre, que ocupa apenas 30 kilómetros. Luego viene el manto, de 2.990 kilómetros, que se encuentra en estado sólido, y que crece a la velocidad que nos crecen las uñas. El núcleo externo es líquido y responsable del campo magnético. Las partículas se mueven mucho más deprisa que en el manto: 20 kilómetros al año.

El núcleo interno es una bola de hierro y níquel. El núcleo interno gira un poquito más despacio que la Tierra, y esto hace que parezca que gire en sentido contrario. Pero nanái.

Otra cosa curiosa: como la Tierra es un elipsoide, el radio ecuatorial es 20 kilómetros mayor que el radio polar, lo que supone que el monte Everest (que se considera el más alto de la Tierra) está más cerca del centro de la Tierra que el volcán Chimborazo (que mide algo menos), pero tomando como referencia el centro del planeta y no la superficie terrestre resulta que el volcán ecuatoriano es más alto que el Everest.

Yo medio lo he entendido, así que mis lectores, que son todos más inteligentes que yo, lo habrán comprendido a la perfección. En la entrevista se cita a Julio Verne, pero dice Casas que eso es "literatura ficción". Y mira por dónde eso es lo que a mí va.

Así que les hablaré de literatura ficción. Tengo un amigo que cada vez que me lo encuentro me dice lo mismo: que ha escrito una novela que sucede en un conocido balneario aragonés, con asesinato incluido. Yo le he dicho repetidamente que me la envíe, o al menos algún cacho para ver qué pinta tiene. Pero se niega a hacerlo. Me pone unas excusas atrabiliarias que hacen que empiece a sospechar que tal novela no existe. Ni siquiera me dice cómo la titula y yo, la última vez que lo vi, me atreví a soltarle un título: ‘La novela inexistente’. Se lo tomó a mal. Y desde entonces ya no me habla. Se ha convertido en un amigo inexistente. Como su novela. Pero por un amigo común yo sé algo más. Le ha dicho que se ha inventado la novela para darme envidia. Porque dice que yo ando siempre presumiendo de tener un montón de inéditos. ¡El muy fanfarrón!

Pues voy a darle en el coco. Porque entre mis inéditos tengo uno que sucede en un balneario aragonés con crimen incluido. Y se lo voy a mandar. Es que soy muy fanfarrón.

Ah, he incluido una conversación en la que el asesino afirma que la Tierra es redonda y que su núcleo gira en sentido contrario al planeta. Porque mi criminal es un indocumentado.