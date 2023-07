El ego y el yo personal

Decía Blas Pascal, de cuyo nacimiento estamos celebrando cuatrocientos años este 2023, que el yo es odioso. El sabio francés se refiere aquí al ego, a ese yo hinchado que se cree el centro de cuanto existe, al erigirse en referencia de todo, como si jugara estúpidamente a ser un demiurgo de menguadas dimensiones.

Pero no hay mayor necedad que creerse centro, y nada es, además, más falso. Bien sabía el francés genial (matemático, físico, ingeniero, filósofo, empresario y hombre de letras del siglo XVII) que la grandeza del ser humano pasa por reconocer su miseria y por ser bien consciente de ella. El sabio de las paradojas sabrá combinar la constatación de la miseria humana con la sola grandeza del hombre. Véase, si no, el popular fragmento de sus ‘Pensamientos’ conocido como la ‘caña pensante’: "El hombre no es más que una caña, lo más frágil de la naturaleza, pero es una caña que piensa. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo: bastan un vapor o una gota de agua para matarlo". Tras destacar la flaqueza del ser humano, entra Pascal a considerar dónde radica su verdadera grandeza: "Pero aun si el universo lo triturase, el hombre sería más noble que aquello que lo mata, puesto que sabe que muere y conoce la ventaja que el universo tiene sobre él, mientras que el universo nada sabe de todo eso". Como conclusión a su razonamiento, dice Pascal que toda nuestra dignidad consiste en el pensamiento, y remata la argumentación añadiendo que sólo desde el pensamiento pueden rehacerse los seres humanos, y que es precisamente en esa capacidad de pensar donde radica el principio de la moral. Porque la moral, esa facultad de distinguir el bien y orientarse hacia él, es lo que diferencia al hombre de los animales.

El yo personal, donde reside en cada uno de nosotros la conciencia, no debe confundirse con el ego hinchado que se cree el centro del universo

Un siglo antes que Pascal, en sus ‘Dichos de luz y amor’, Juan de la Cruz exaltaba igualmente la grandeza del pensamiento: "Un solo pensamiento de hombre –escribe– vale más que el mundo entero". San Juan de la Cruz era buen sabedor de la pequeñez del hombre. Él provenía de familia pobre; tan pobre, que un hermanillo suyo, Luis, murió de hambre, siendo muy niño, en aquella Castilla del XVI. Juan despreció soberanamente las grandezas sociales, adoptando para sí mismo una gran libertad frente a todo: su vida de carmelita y su vida entera fueron auténtica pasión por la pérdida. Con su aprecio de la grandeza del pensamiento nos habla también de su visión del hombre.

El sabio francés y nuestro poeta santo vienen a decir lo mismo sobre el ser humano; los dos sitúan en el pensamiento este centro de nobleza que consiste en servirse con probidad de la inteligencia que Dios ha puesto en su criatura. Y ambos completaron esa parte de grandeza con el ejercicio de la caridad: Juan, expandiendo el Carmelo descalzo y manteniendo viva su experiencia de cuando era enfermero en el hospital de las bubas, en Medina del Campo, donde se desvivió cuidando a pobres sifilíticos con tumores repugnantes. Pascal, al querer pasar sus últimos días en el hospital de incurables de París, algo que no permitió su familia.

La dignidad y la fuerza del ser humano surgen de su capacidad de pensar, que es un acto individual

El odioso ego se compensa en estos hombres admirables con la asunción de su miseria y su actitud de servicio a los demás. Pero Juan de la Cruz y Pascal, grandes cristianos ambos, frente al ego abominable, valoran y reconocen el yo personal, morada de esa instancia interior a la que llamamos conciencia. Los dos sabían que a lo que verdaderamente temen los poderosos es a la conciencia, a tener enfrente a un yo, a una persona que piensa.

En un mundo tan socializado como el nuestro, se pretende hacer creer que también el pensamiento surge de lo social. Pero, como indica el sentido común y recuerdan nuestros autores, sólo piensan las personas. Todos tenemos ese reto y esa obligación moral. El pensamiento no es opinión, desde luego; la dimensión de la profundidad y las cavilaciones que acompañan al ejercicio de pensar marcan la gran diferencia. Por eso no deja de ser despreciable que se trate a las personas como si fuesen incapaces de pensar por ellas mismas y como partes del todo social.