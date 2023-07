Hace casi ocho años, en una playa de Turquía apareció el cadáver de un niño de tres años. Se llamaba Aylan y su nombre y su pequeño cuerpo tendido en la arena se nos quedó a todos grabado en el corazón y en la cabeza.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y ha habido otros Aylan, todos muertos en las mismas circunstancias. Todos ellos viajaban junto a sus padres en barcazas, hacinados después de haber pagado por ese transporte todo lo que tenían y de haber sufrido mucho antes de poner un pie en las mismas. Todos acabaron en ese gran cementerio en que se ha convertido el Mediterráneo. Acostumbrados a ello, cada día nos inmutábamos menos y nos dolía menos, para qué mentir.

Pero hace unos días volvió a suceder y, al menos a mí, se me revolvió todo. Durante un día, el cuerpecito de una bebé de seis meses permaneció sobre la arena de una playa muy cercana a nosotros. Era tan pequeño y estaba tan maltrecho después de tiempo en el mar, que muchos creyeron que era una muñeca de trapo a la que le faltaba la cabeza. No era una muñeca.

Gracias a los grandes avances de la ciencia, se ha llegado a descubrir por el ADN que la bebé era una víctima más de la inmigración a la desesperada, en qué barcaza viajaba, por dónde y, también, que al menos su madre murió con ella en el naufragio. Cuánto avanzamos en tecnología y qué atrasados vamos en lo que más tendría que importar.

Me dirán ustedes que hoy no toca hablar de esto, que bastante tenemos con las elecciones de mañana, y que necesitamos leer artículos alegres. Sí, lo sé. Pero es que no me la puedo quitar de la cabeza.