Los ciudadanos y la Justicia

En estos días en los que tan ajetreados y tan asfixiados nos tienen los políticos por la cercanía de las elecciones, es bueno encontrar algún asidero que nos aporte sosiego y yo lo he hallado en la lectura del importante artículo de mi buen amigo Felipe Zazurca, que es el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zaragoza, publicado recientemente por HERALDO bajo el título ‘El centro en la persona’.

En él propone que seamos capaces de poner siempre a la persona en el centro del Derecho y por supuesto en el Derecho penal, porque cualquier planteamiento de humanizar el Derecho penal debe comenzar por la víctima y la protección y satisfacción de ella es la gran asignatura pendiente de la Justicia penal, sin merma de los derechos del acusado. Además lleva a cabo una serie de interesantes reflexiones dignas de estudio.

Nuestra amistad ha surgido de un modo original, por ser ambos fieles seguidores de nuestro querido equipo, el Real Zaragoza y por tener él su asiento de abonado dos filas debajo de la mía. Y allí está en cada partido mezclado con mi familia, que allí tiene sus localidades, como uno más, por su buena relación con la misma, y cada vez (pocas veces desgraciadamente) que nuestro equipo ha metido algún gol lo celebramos juntos con él y toda la familia, alegre y desenfadadamente, y además, al terminar cada partido nos juntamos para intercambiar las últimas opiniones.

Conozco su largo y brillante historial profesional como fiscal jefe en Tarragona, en Huesca y actualmente en Zaragoza. También he leído varias de sus entrevistas y declaraciones en los medios de comunicación, de las que he podido espigar auténticas perlas, como por ejemplo: intentar servir al ciudadano desde la Fiscalía, animar la innovación en el campo del Derecho para no seguir como en el siglo pasado, la necesidad de mirar a los ojos de la víctima para infundirle confianza, el respeto a los abogados, posiblemente fruto de la admiración a su padre, a quien tuve el honor de conocer, el cual ejerció la abogacía en Zaragoza hasta los 71 años. Pero lo que más eleva mi admiración es el hecho de que él (con el importante cargo que ocupa, su largo y brillante historial, su pertenencia a la Academia de Legislación y Jurisprudencia, el estar en posesión de la medalla de San Raimundo y otras más) podría vivir encerrado cómodamente en su torre de marfil y sin embargo es un gran activista y actúa a través de su ‘blog’ en Facebook.

Desde allí parece practicar con humildad (que yo llamaría sencillez y naturalidad) la hermosa filosofía que predicó el recientemente fallecido, brillante filósofo Nuccio Ordine en su tratado ‘La utilidad de lo inútil’, según la cual el resistir a la dictadura de lo útil e inmediato puede contribuir fundamentalmente al desarrollo de la humanidad. Así lo viene haciendo Felipe en su ‘blog’ cuando con sencillez comenta la última película que le ha gustado, o la pieza musical, clásica o moderna, que ha escuchado, o bien presenta un libro que considera interesante, sin necesidad de incitar a leerlo; pero así es capaz de producir la posibilidad de que alguno de sus muchos seguidores quiera seguir su ejemplo.

Como conclusión, yo diría que si fuera cierto lo que dice el catedrático de Sociología Bergua Amores –"que el auténtico eje político-económico de nuestra época ya no va de la izquierda y la derecha, si no que distingue a quienes todavía actúan según valores y opiniones de quienes no"–, en este supuesto no cabe duda de que Felipe Zazurca está en el lado bueno, en el que priman los valores, como ha hecho durante toda su vida, con su bonhomía, fuerza moral y compromiso social.