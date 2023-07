El Oblitosaurus de Luis Buñuel

La labor de los paleontólogos está rodeada de un aura romántica que particularmente la cinematografía se ha encargado de explotar resaltando el carácter aventurero del viaje al pasado al que esta ciencia nos invita.

Me imagino al investigador en el yacimiento de icnitas piqueta en mano con cara de satisfacción al rescatar un hueso fósil que va a ayudar a comprender cómo eran los seres vivos de hace 154 millones de años y no me cabe más que asombrarme.

El último capítulo de esta interminable película lo protagonizan de nuevo los científicos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, que acaban de describir un nuevo género y una nueva especie de dinosaurio ornitópodo a partir de fósiles extraídos en Riodeva. El artículo ha sido publicado en la revista internacional ‘Zoological Journal of the Linnean Society’ y sus autores son Sergio Sánchez Fenollosa, Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos.

Los descubridores han decidido bautizarlo como ‘Oblitosaurus bunnueli’ en honor al director de cine calandino Luis Buñuel. El nombre genérico, Oblitosaurus o lagarto olvidado, se relaciona directamente con una de sus películas más conocidas, ‘Los Olvidados’, y conecta con uno de los directores más célebres de la historia del cine. Una reivindicación que se ha plasmado también en un cartel al más puro estilo de película de serie b con las figuras de Buñuel y el nuevo/viejo dinosaurio con el que Dinópolis ha presentado tan importante hallazgo.

"Este marco global –explica Alberto Cobos– otorga a una investigación estrictamente paleontológica, un valor adicional que fomenta la difusión del patrimonio cinematográfico de España y de México. Sin duda, esta publicación es la mejor manera de conmemorar los 25 años de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y de rendir homenaje a Luis Buñuel en el marco del 40 aniversario de su fallecimiento". Un espléndido cierre del círculo que revela que nuestros científicos, además del rigor que se les exige, tienen tiempo para el cine y la poesía.