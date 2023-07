Censura y regreso al pasado

La primera vez que vi un ‘argumentario’ ocupaba una cuartilla y contenía la media docena de frases del día: las únicas que podían emplearse para responder a las preguntas. Si la cuestión no tenía correspondencia con alguna de las seleccionadas daba igual: se utilizaba la que viniera más a mano; la incongruencia del discurso no tiene coste.

Hay una tendencia reciente a prescribir palabras cada vez más gruesas, dañinas. En los últimos años abundan las que conecten con Franco. Ahora, al tópico del franquismo, añaden fragmentos que parecen tomados del guion de Indiana Jones: advierten de que alguien tiene un artilugio que nos transportaría a cuarenta años atrás. La cifra es redonda y reiterada, pero con un problema: si retrocedemos cuarenta años estamos en 1983, entre la celebración del Palace y la firma del tratado de incorporación a la Comunidad Económica Europea. Pleno franquismo, según parece.

Ese túnel del tiempo parece funcionar con la censura como energía. Se han identificado residuos censores que demostrarían su existencia con potencia para la reactivación nada menos que de la Inquisición.

Una de las prácticas comunes en el uso de estas palabras gravemente destructivas es hacer borroso su significado, manejarlas sin rigor. ¿Qué entendemos por censura? En su uso más común, es un pronunciamiento de conformidad o disconformidad de un texto o expresión con una determinada moral protegida por las instituciones censoras. Pero ‘censeo’ es simplemente pensar; significado que conserva en ‘recensión’ que podríamos explicar como darle una nueva vuelta a una opinión, a un trabajo académico ajeno. Repensar. La carga negativa se incorpora a censura sólo cuando se añade su carácter previo: no es opinar sobre una opinión, sino autorizar o no la difusión de un texto.

¿Existe esta censura en España? ¿Algún autor necesita contar con esa autorización previa? No. Salvo que consideramos tales los informes de pares de las revistas académicas (es broma).

No hay esa censura, pero sí en un sentido negativo amplio, como limitación previa a la expresión libre. Las acciones que buscan la inhibición de una expresión libre son ahora más intensas que hace precisamente cuarenta años. Han cambiado de forma, medios y valores protegidos.

Esta censura difusa actúa como una criba, un cedazo que retiene la expresión de ideas. La cuestión es que el calibre de la criba es muy distinto dependiendo de la materia que se expresa.

No existe en España la censura previa, como se practicó durante el franquismo,

pero en los últimos años se han acentuado las acciones y las presiones de

diverso tipo que pretenden cohibir la libertad de expresión



Cuando la libre expresión concierne a algunos valores, el límite se fija en el concepto ‘daño’ que se interpreta de manera muy restrictiva. En otros ámbitos opera el criterio de ‘ofensa’. Mientras el sensor de daño se dispara sólo cuando se ejerce una fuerza enorme, el de ofensa es sensible al peso de una pluma, de una mirada. Evitar el daño, evitar la ofensa. Misma libertad de expresión, diferente trama de la criba.

Si se trata de acciones como la quema pública de la bandera de España, el calibre es muy grueso; casi todo es aceptable. Por contra, el calibre es de filtro de cafetera cuando se trata, por ejemplo, de bloquear la expresión de ideas no coincidentes con eso que llamamos pensamiento ‘queer’; entorno ideológico en el que análisis que hoy no pasan de ser opiniones piden ser tratados como indiscutibles: se hacen dogma.

Tengo identificados focos desde los que se limita mi libertad de expresión, que me inhiben, pero nadie llama censura. Uno tiene que ver con la imputación de negacionismo: palabra rotunda, paralizante. El problema es que su uso se hace de manera indiscriminada. No es lo mismo negar hechos verificados, conceptos consolidados, que hechos en vías de comprobación, conceptos en fase de discusión. He leído algo de Judith Butler; he aprendido. Sugerente. Pero su discurso da saltos argumentales, tiene incrustaciones que necesito reposar, repensar, recensionar. Espero lecturas de contraste. Reflexionar críticamente sobre estas cosas ¿me hace negacionista del género?

Un gran foco de censura institucional actúa sobre el concepto ‘España’, sobre la propia palabra. Páginas enteras de la crónica de lo sucedido, silenciadas en los libros de historia.

No entiendo que preocupe gravemente que un alcalde quite de la programación cultural un montaje irrelevante, y que esos mismos sensores de censura no se disparen con esas prácticas independentistas. Trama gruesa ¿en aras de la paz?