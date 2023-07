Lo bueno de las religiones es que todas dicen que las demás están equivocadas, y en eso tienen razón. Lo malo de los partidos políticos es que todos piensan que solo ellos dicen la verdad, por eso siempre mienten.

En la condición humana es inherente el amor y el odio (e incluso somos ambivalentes: podemos amar y odiar a la vez), pero tendemos a escamotear el odio y a exhibir el amor. En eso reside nuestra ignorancia y nuestra estupidez, en definitiva, nuestra libertad. Por eso los humanos necesitamos de las religiones, de la política y de la libertad, para ocultar tras esas máscaras la razón y la verdad, es decir, nuestra esclavitud. En su teoría sobre el poder, Étienne de la Boétie afirmaba que antes que libertos preferimos ser esclavos. Cierto. Esclavos de un Dios, de un Líder, del Odio. Pero se le olvidó decir porqué. Porque amamos odiar.

En España, hoy día, eso que se llama derecha e izquierda no es más que una forma sofisticada de odiar (más y mejor) al otro. La democracia supone respetar al otro, pero el triunfo de ‘lo nuestro’ acredita nuestra capacidad sectaria de odio. Ahora a la izquierda le toca diván y a la derecha ‘mindfulness’. Pero la felicidad es volátil. Mientras tanto, todos perdemos. No: no sabemos hacer de la democracia un lugar de encuentro, de concordia, de cooperación, de mutualidad humana. De unirnos por lo diferente. De respetarnos incluso a nosotros mismos. Votamos odio. Pero ignoramos lo más evidente: que por eso siempre gana el Todopoderoso. Porque amamos odiar.