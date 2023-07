Los que afilan el diente del perro

Lo que define la igualdad es el reconocimiento y el respeto a la diferencia. Una aparente igualdad basada en la amputación y marginación de lo diferente no es sino un estado de cosas falso e impostado, no democrático, forzado y construido de manera antinatural a través del ejercicio de una acción aniquiladora o represora sobre aquellos que se decide percibir como amenaza, no tanto por su diferencia, sino porque la convivencia restaría poder.

Pero, aun así, ¿diferente de qué, respecto a qué? Llegados a este tiempo nuestro, bien transido de experiencias históricas, avances científicos y conocimiento múltiple y global, ¿hay razón superior que pueda arrogarse la negación a otros de su libertad de ser y estar, individual o colectivamente, según sus principios e identidad? No la de la vida.

La vida real son diferencias. La vida en sí es la progresiva diferenciación de la materia y su interacción compleja y en ‘organizado caos’: la vida requiere una gran diversidad de elementos. Los científicos y filósofos tienen claro que es necesario no pasar por alto ninguno de ellos, revelar lo que estaba oculto y darle su lugar para entender todos los procesos de la vida, en todas sus manifestaciones, y también para la comprensión de la totalidad. Como necesario es para no errar en ese aprendizaje conocer cada elemento en sus características particulares, sin cercenarlas. La vida nos exige rigor intelectual y valentía.

Pero lo que la vida muestra y la naturaleza viene practicando durante millones de miles de años, algunos humanos se empeñan en negarlo con frecuencia y denuedo, a costa de otros humanos, incluso muchas veces a costa de la vida de otros humanos, y ahora también a costa de la propia naturaleza. ¿Por qué? No por el poder de la razón. Acaso por la sinrazón macbethiana del mero poder, de un poder perverso ejercido sin concordia (Hanna Arendt): la sinrazón más antigua causante de todas las desgracias de la humanidad. Tanto que parece mentira que regrese una y otra vez, casi apenas sin variación en sus métodos: la ocultación de la propia cobardía moral en épocas de dificultades o confusión (y la actual lo es), a través de la culpabilización de víctimas expiatorias, que siempre son reclutadas entre los diferentes. Tristemente, la práctica del ‘pharmakos’ griego –la exclusión, expulsión o incluso sacrificio violento de una víctima inocente por parte de una colectividad en crisis– reaparece periódicamente, a menudo a través de mitos y prohibiciones, "las mentiras necesarias" que hacen aparentar el mal como bien sublimándolo (René Girard, ‘La violencia y lo sagrado’).

La estigmatización de determinados grupos humanos por ser diferentes –diversidad racial, sexual, funcional– reaparece con frecuencia en la historia, sobre todo

en momentos de incertidumbre, y esconde siempre una lucha por el poder



La sociología ha analizado minuciosamente que cuando determinados grupos estigmatizan a otros siempre subyacen cuestiones políticas o económicas, aunque ese pronunciamiento se revista y camufle de toda la retórica al uso. Lo que no se les tolera a los grupos anatemizados y sentenciados, casi menos que su diferencia en sí –se trate de lo que se trate–, es que sean visibles, que coexistan, o aspiren a hacerlo y lo exijan, en igualdad de dignidad y derechos en el seno de la sociedad. Lo que no se soporta es que compartan incluso el ejercicio democrático del poder en el marco social y económico. Si repasáramos la historia contaríamos miles de episodios de odio, con diversa etiología, pero con algunos denominadores comunes que se repiten: la persecución religiosa e ideológica, el sometimiento de las mujeres, la negación e invisibilidad de identidades sexuales no normativas, el racismo. Añadiría la exclusión de las personas con diversidad funcional física o intelectual, históricamente consideradas ‘minusválidos’ o ‘subnormales’, que han sufrido una retorcida forma de atención/desatención, entre la despreocupada limosna caritativa y la negación incluso de su naturaleza humana.

Como han analizado los investigadores (André Glucksmann, por ejemplo), el odio, el miedo y el rencor atizados mediáticamente en momentos de vórtice o inestabilidad trastocan la realidad y asfixian al conjunto de la sociedad, laminándola para ser sometida y controlada más allá de todo escrúpulo moral. Pero la ciencia sabe hace tiempo que también en ambientes anóxicos la vida prosigue en su diversidad.

Luisa Miñana es narradora y poeta