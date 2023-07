Acostumbrados como están por mi parte a leer columnas de temática amorosa, interrumpiré este mes la tradición por necesidad y no por gusto: ¡La cultura corre un grave peligro!

Si usted, lectora o lector, disfruta de la sensación de hogar que transmiten las librerías y de la vida de los libros, no permita la censura. Si usted disfruta de las películas de la cartelera y del olor a palomitas recién hechas de las salas de cine, no silencie la cultura. Si usted cuando está triste escucha una canción aún más triste para recrearse en su tristeza, no despedace la cultura. Si usted disfruta de su cantautor preferido en directo, no coarte la cultura. Si usted se emociona con la interpretación de nuestras actrices en el teatro, no arremeta contra la cultura. Si usted no entiende la vida sin humor, no fusile la cultura. Si usted defiende el pensamiento crítico, no acabe con la cultura. Si a usted en la infancia le contaron cuentos antes de dormir, no mate la cultura o estará matándose a sí mismo.

Aun así, para quienes prefieren, con su tolerancia selectiva, que la cultura no refleje la realidad y que sea dócil y esté al servicio de una ideología contraria a la libertad, también hay una solución: regresar a las cuevas, hacer un fuego, proyectar con su luz sombras en las paredes, creer que en esa mentira reside la verdad y que desde ese minúsculo lugar y con ese minúsculo pensamiento el mundo va por buen camino.

Ustedes, lectores, no maten la cultura, no la censuren, no se disparen en las rodillas y después se lamenten por no poder caminar.